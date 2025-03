Für 39,99 Euro: Aldi verkauft zwei Lampen, die der Fantasie keine Grenzen setzen

Leere Weinflaschen landen normalerweise im Altglas – doch was, wenn sie zu stilvollen Lichtobjekten werden könnten? Genau diese kreative Metamorphose ermöglichen die LED-Akku-Tischleuchten bei Aldi für 39,99 Euro. Mit einem innovativen magnetischen Aufsatz verwandeln sie gewöhnliche Glasflaschen in einzigartige Lichtkunst.

Die vielseitigen LED-Akku-Tischleuchten „Boteria“sind bei Aldi im 2er-Set erhältlich und bieten eine kreative Lösung für stimmungsvolle Beleuchtung drinnen und draußen. Die Leuchten mit warmweißem Licht und innovativem Flaschenaufsatz kosten jetzt nur 39,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und sorgen für individuelle Lichtakzente in jedem Ambiente. Der Versand schlägt mit 5,95 Euro zu Buche.

Für wen eignen sich die Tischleuchten bei Aldi?

Perfekt für kreative Wohnraumgestalter: Wer individuelle Beleuchtungslösungen schätzt und aus alltäglichen Objekten besondere Designelemente schaffen möchte, findet in den Tischleuchten mit Flaschenaufsatz ein ideales Werkzeug für kreatives Upcycling und einzigartige Lichtakzente.

Ideal für Outdoor-Enthusiasten: Balkon- und Gartenbesitzer profitieren von der wetterfesten Konstruktion (IP54) und dem kabellosen Akku-Betrieb, der unabhängig von Steckdosen stimmungsvolle Beleuchtung für Grillabende oder gemütliche Stunden unter freiem Himmel ermöglicht.

Weniger geeignet für Langzeit-Beleuchtung: Mit einer Akkulaufzeit von sechs Stunden und einer Ladezeit von vier Stunden eignen sich die Leuchten eher weniger für Personen, die eine dauerhafte Beleuchtung benötigen.

Akku-Tischleuchten Mit Flaschenaufsatz, akkubetrieben. Im 2er-Set.

Die akkubetriebenen Tischleuchten überzeugen durch ihre Kombination aus Funktionalität und kreativem Design. Dank IP54 sind die weißen Leuchten staub- und spritzwassergeschützt, was sie für den Einsatz auf Balkon oder Terrasse prädestiniert. An lauen Sommerabenden sorgen sie für stimmungsvolle Beleuchtung, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Die Akkulaufzeit von etwa sechs Stunden reicht für einen ausgedehnten Grillabend.

Besonders praktisch ist die Höhenverstellbarkeit in zwei Positionen (23 und 37 cm), die zusammen mit dem schwenkbaren und abnehmbaren Leuchtenkopf flexible Beleuchtungsszenarien ermöglicht. Der Touchdimmer erlaubt ein stufenloses Dimmen des warmweißen Lichts, während die Memoryfunktion die letzte Einstellung speichert – ideal für wiederkehrende Beleuchtungssituationen wie das abendliche Dinner auf dem Balkon.

Im Handumdrehen verwandeln die Aldi-Tischleuchten alte Flaschen in ein Beleuchtungskunstwerk (© Just Light)

Das Highlight der Leuchten ist jedoch der magnetische Flaschenaufsatz. Mit diesem lassen sich leere Weinflaschen, dekorative Spirituosenflaschen oder andere Glasflaschen in individuelle Beleuchtungsobjekte verwandeln. So wird aus einer leeren Weinflasche vom Abendessen eine stilvolle Tischlampe für den Rest des Abends. Dieses kreative Upcycling-Element spart nicht nur Ressourcen, sondern schafft auch einzigartige Lichtakzente, die je nach verwendeter Flasche immer wieder neu aussehen können.

Alternative bei Amazon

Wer nicht bei Aldi einkaufen möchte, findet ganz ähnliche Tischleuchten mit Flaschenaufsatz auch bei Amazon im 2er-Set (jetzt bei Amazon ansehen).

