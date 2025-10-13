Für 39,99 Euro kriegt ihr bei Aldi ein praktisches Auto-Gadget, das 3 Probleme auf einmal löst

Ab dem 27. Oktober 2025 bietet Aldi Süd eine clevere Lösung, die gleich drei Probleme auf einmal löst – und vor allem im Winter Gold wert ist.

Wenn euer Auto bei Minusgraden mal wieder keine Lust hat, ist guter Rat meist teuer. Die RIDE & GO Powerbank mit Starthilfefunktion für nur 39,99 Euro schafft da Abhilfe. Sie ist gleichzeitig Energiequelle und Starthilfe für entladene Autobatterien.

Die passenden Adapter für USB-Geräte und 12-V-Geräte sind Teil des Sets – das Gleiche gilt für die Transporttasche, mit der das Gadget sicher im Auto verwahrt werden kann.

Die angesprochene Powerbank mit Starthilfefunktion aus dem Aldi-Prospekt. (© Aldi)

Keinen Aldi Süd in eurer Nähe? Kein Problem. Bei Amazon kriegt ihr ein ähnliches Starthilfe-Set mit Powerbank-Funktion zum soliden Preis:

Starthilfe + Powerbank für Pkw 26.800 mAh, inklusive Tasche und Adapter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 12:53 Uhr

Für wen lohnt sich das Starthilfe-Set bei Aldi Süd?

Für alle, die eine kompakte Allround-Pannenhilfe im Auto oder Zuhause suchen

Für Nutzer, die flexibel Starthilfe geben oder Geräte laden möchten

Für Nutzer, die ein 4-in-1-Gerät mit integrierter Luftpumpe brauchen.

Die Powerbank kombiniert eine 12-V-Starthilfe mit einer klassischen Powerbank-Funktion und ist damit sowohl für unterwegs als auch für Notfälle im Winter ideal. Im Inneren arbeiten drei 5.000-mAh-LiPo-Zellen (insgesamt 15.000 mAh), die genug Energie liefern, um nicht nur Smartphones und Laptops zu laden, sondern auch einen KFZ-Motor mit leerer Batterie zu starten.

Zudem ist im Gerät auch noch eine LED-Arbeitsleuchte integriert, die in den dunklen Wintermonaten gut als Taschenlampenersatz herhalten kann. Vor allem in der kalten Jahreszeit, in denen vor allem Batterien bei älteren Fahrzeugen schneller den Geist aufgeben, ist ein solches Starthilfe-Set eine sinnvolle Investition.