Für 39,99 Euro: Lidl verkauft einen Werkzeugkoffer, der wunschlos glücklich macht

Das Geheimnis erfolgreicher Heimwerker? Sie haben immer das richtige Werkzeug zur Hand. Bei Lidl gibt es jetzt einen Werkzeugkoffer für 39,99 Euro, der mit 95 Teilen nahezu jede Reparatur möglich macht.

Tropfende Wasserhähne, lockere Möbelschrauben oder kleinere Elektroarbeiten: Im Haushalt gibt es immer etwas zu reparieren. Doch ohne das passende Werkzeug wird selbst die einfachste Aufgabe zur Herausforderung. Der Werkzeugkoffer von Parkside mit 95 Teilen für 39,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) bietet eine umfassende Grundausstattung für nahezu alle anfallenden Reparaturen im Haus und in der Werkstatt. Versandkosten bei Lidl belaufen sich auf 5,95 Euro.

Eine Alternative zum Lidl-Angebot ist der Werkzeugkoffer von Scheppach bei Amazon. Er bietet sogar 97 Teile.

Werkzeugkoffer von Parkside ab 39,99 € Werkzeugkoffer von Scheppach ab 39,99 € Pro & Contra Mit 95 Teilen. Mit 97 Teilen. Verfügbar bei 39,99 € 39,99 €

Für wen lohnt sich der Werkzeugkoffer bei Lidl?

Heimwerker und Hausbesitzer, die eine vollständige Werkzeugausstattung zu einem fairen Preis suchen

Einsteiger, die sich eine solide Grundausstattung für gelegentliche Reparaturen zulegen möchten

Profis, die täglich hochbeanspruchte Werkzeuge benötigen und auf Langlebigkeit angewiesen sind

Der Parkside-Werkzeugkoffer punktet durch seine durchdachte Zusammenstellung und übersichtliche Organisation. Im stabilen Koffer finden sich alle wichtigen Werkzeuge für die gängigsten Reparaturen: von der Wasserpumpenzange für Rohrleitungen über verschiedene Schraubendreher bis hin zu Steckschlüsseln mit praktischer Wobble-Funktion. Diese ermöglicht das Arbeiten in einem Winkel von bis zu 10 Grad – perfekt für schwer zugängliche Stellen, etwa beim Lösen von Schrauben hinter Rohrleitungen oder in engen Motorräumen.

Besonders praktisch sind die matt verchromten Steckschlüssel mit deutlich erkennbaren Lasermarkierungen. Sie erleichtern das schnelle Auffinden der richtigen Größe erheblich. Die 72-Zähne-Umschaltknarre sorgt für präzises Arbeiten auch bei geringem Platzbedarf. Für Präzisionsarbeiten stehen sowohl normale Bits als auch spezielle Präzisionsbits zur Verfügung – ideal für Elektronikreparaturen oder feine Justierungen.

Die vielseitige Ausstattung zeigt sich auch bei den weiteren Werkzeugen: Das 5-Meter-Maßband eignet sich für Messarbeiten, der Hammer mit Fiberglasstiel für kleine Schlagarbeiten, und die Handsäge mit Ersatzblättern für verschiedene Materialien macht auch Sägearbeiten möglich. Sogar ein Spannungsprüfer für elektrische Arbeiten ist enthalten, was den Sicherheitsaspekt unterstreicht.

Lidl-Kunden schätzen Vollständigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen überzeugt der Werkzeugkoffer die Kundschaft bei Lidl. Besonders gelobt wird das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vollständigkeit des Sets. „Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehr vollständig“, fasst eine Kundenrezension die Stärken treffend zusammen und vergibt die Bestnote. Ein anderer Käufer nutzt den Werkzeugkoffer in seinem Wohnmobil.

Werkzeugkoffer von Parkside Mit 95 Teilen, im stabilen Koffer. Für alle gängigen Arbeiten in Haus und Garten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 09:56 Uhr

