Für 4,49 Euro: Aldi verkauft bald eine Steckdosenleiste, die da Platz spart, wo es drauf ankommt

Es kann nie schaden, eine Steckdosenleiste zu viel zu haben. Aldi Nord verkauft in Kürze eine Variante für nur 4,49 Euro, die einen besonderen Kniff hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Nord verkauft schon bald eine 4-fach-Steckdosenleiste mit besonders flachem Stecker. Dadurch passt der Alltagshelfer mit Leichtigkeit hinter jedes denkbare Möbelstück. Dank Griff am Stecker bekommt ihr ihn auch ganz leicht wieder aus der Steckdose. Die Steckdosenleiste mit 1,4 Meter Kabellänge kostet 4,49 Euro und ist ab dem 25. September in Aldi-Nord-Filialen erhältlich (bei Aldi Nord ansehen).

4-fach-Steckdosenleiste bei Aldi Nord ansehen

4-fach-Steckdosenleiste bei Aldi Nord (© Screenshot: GIGA)

Wenn es bei euch keinen Aldi Nord gibt, könnt ihr ab dem 1. Oktober auch eine sehr günstige Steckdose für 2,99 Euro bei Aldi Süd bekommen. Alternativ bekommt ihr bei Amazon eine ähnliche 4-fach-Steckdosenleiste mit flachem Stecker für 5,99 Euro:

4-fach-Steckdosenleiste mit flachem Stecker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 16:05 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die 4-fach-Steckdosenleiste bei Aldi?

Für alle, die eine solide Steckdosenleiste für drinnen mit Kippschalter suchen

Sie findet dank flachem Schalter auch überall dort Platz, wo nur wenig Platz zwischen Möbelstück und Wand mit Steckdose sein soll

Die Steckdosenleiste ist nur für Innenräume und nicht für draußen geeignet.

Die Workzone-Steckdosenleiste eignet sich für Haussteckdosen mit 230 V. Laut Aldi-Prospekt ist sie in den Farbvarianten goldfarben/weiß, weiß/silberfarben, schwarz/silberfarben und nur schwarz verfügbar.

Dank Kippschalter könnt ihr angeschlossene Geräte auch problemlos komplett vom Strom trennen. Aldi bewirbt weiterhin auch eine Aufhängvorrichtung an der Unterseite der Steckdosenleiste und Kabelführung, um die Länge des maximal 1,4 Meter langen Kabels anzupassen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.