Für 4.799 Euro könnt ihr euch bei Aldi einen echten Männertraum erfüllen

Mit dem Teil seid ihr definitiv der König im Sandkasten!

Bei Aldi gibt es ja so ziemlich alles – aber ab dem 31. August 2025 legt der Discounter noch eine Schippe drauf: Dann gibt’s im Online-Shop den Scheppach Mini-Benzin-Bagger EXC815 im Angebot. Statt der bisherigen 5.949 Euro oder gar des UVP von 9.999 Euro kostet das Gerät dann nur noch 4.799 Euro (im Aldi-Onlineshop anschauen). Was der Bagger alles aufm Kasten hat, seht ihr ganz oben im offiziellen Video des Herstellers.

Ein Rabatt von satten 52 Prozent auf ein Arbeitsgerät, das sonst eher auf dem Bau als im Discounter zu finden ist. Zusätzlich müsst ihr noch 39,95 Euro Versandkosten für die Speditionslieferung einplanen.

Im Aldi-Prospekt ist der Bagger bereits zu finden. (© Scheppach via Aldi)

Für wen lohnt sich Mini-Bagger bei Aldi?

Für kleine Baufirmen oder Handwerksbetriebe, die ein kompaktes Gerät mit überschaubarem Budget suchen

Für ambitionierte Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer, die größere Erdarbeiten selbst erledigen, oder einfach vor den Nachbarn angeben wollen

Für alle, die nur gelegentlich im Garten etwas ausheben müssen – dafür reicht ein gemieteter Mini-Bagger aus

Der Scheppach EXC815 ist ein kompakter Mini-Bagger, der für alle Erdarbeiten gedacht ist, die mit Schaufel und Spaten kaum zu bewältigen wären. Mit einer Grabtiefe von bis zu 1,20 m lassen sich problemlos Gräben für Kabel, Wasserleitungen oder kleine Fundamente ziehen. Dank des Kettenantriebs bewegt er sich auch auf unebenem Gelände zuverlässig.

Der verbaute 8,5-PS-Motor sorgt für ausreichend Leistung, um nicht nur lockere Erde, sondern auch verdichteten Boden zu bewegen. Mit seinen 2,21 Metern Länge und knapp 1,60 m Höhe ist der Bagger groß genug für viele Arbeiten, gleichzeitig aber so kompakt, dass er auch auf kleineren Grundstücken oder in schmaleren Zufahrten eingesetzt werden kann.

Was der Mini-Bagger alles aufm Kasten hat, könnt ihr euch im offiziellen Herstellervideo anschauen:

Käufer sind begeistert vom Mini-Bagger

Käufer des Mini-Baggers lieben den kleinen Kraftprotz. „Eine gute und für den Preis unschlagbare Maschine!“, fasst einer der Kunden sein Erlebnis zusammen (Quelle: Bauhaus). Zwar hat der Mini-Bagger nicht die gleiche Leistung, wie eine der größeren Versionen, bietet dafür jedoch einen besonderen Vorteil, wie ein anderer Kunde aufzeigt: „Der Bagger passt in jeden Schuppen oder Garage und nimmt nicht viel Platz weg.“

Wer nicht den Mini-Bagger früher braucht, kann ihn auch bei Amazon oder über Kaufland bestellen – dann müsst ihr jedoch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Auf Amazon kostet der Mini-Bagger 5.289 Euro (bei Amazon anschauen), bei Kaufland immerhin nur 4.999 Euro (bei Kaufland anschauen).

