Für 4,99 Euro: Aldi verkauft Montag besondere Kerzen

Warmes Licht, echtes Wachs – und trotzdem kein Feuer? Genau das geht bei Aldi für 4,99 Euro.

Ab dem 24. November bringt Aldi Nord mit den LED-Echtwachskerzen ein Produkt in die Regale, das gleich zwei Welten vereint: die gemütliche Atmosphäre echter Kerzen und die Sicherheit moderner LED-Technik. Für nur 4,99 Euro pro Packung bekommt ihr täuschend echt wirkende Echtwachskerzen, die flackern wie echte Flammen, aber völlig gefahrlos leuchten.

Aldi Nord bietet verschiedene Designs an. (© Aldi-Nord-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf?

Familien mit Kindern: Keine Brandgefahr, kein heißes Wachs – perfekt für sicheres, stimmungsvolles Licht.

Deko-Fans: Die warmweiße Lichtfarbe und die verschiedenen Größen machen sie ideal für festliche Arrangements.

Weniger geeignet für: Outdoor-Nutzer – die Kerzen sind ausschließlich für den Innenbereich gedacht.

Die Kerzen sind in mehreren Varianten erhältlich – vom 2er-Set in rustikalen Farben über ein 3er-Set in Creme bis hin zum 4er-Set mit Zahlen oder „XMAS“-Buchstaben. Dank der Timerfunktion (6 Stunden an, 18 Stunden aus) schalten sie sich selbstständig ein und aus. Batterien sind im Preis bereits enthalten, ebenso eine dreijährige Herstellergarantie – was man in dieser Preisklasse kaum erwartet.

Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die LED-Echtwachskerzen eine charmante Alternative zu echten Kerzen. Durch das echte Wachs wirken sie hochwertig, das warme Licht schafft Atmosphäre und das Flackern sorgt für den authentischen Look. Wer also Kerzen liebt, aber auf Sicherheit und Komfort Wert legt, bekommt hier ein stimmiges Gesamtpaket – inklusive Timer, Batterien und Garantie.

Ein weiteres Plus: Das 4er-Set mit „XMAS“-Buchstaben eignet sich perfekt als unkomplizierter Adventskranz-Ersatz oder als Geschenkidee. Und da jedes Set nur 4,99 Euro kostet, kann man gleich mehrere Designs kombinieren, um die Wohnung in warmes Licht zu tauchen.

