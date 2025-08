Für 42,74 Euro: Amazon verkauft Gaming-Maus, die eine besondere Funktion bietet

Für Gaming-Peripherie können PC-Spieler oftmals ein Vermögen hinblättern – aber das muss nicht sein. Bei Amazon gibt’s gerade eine Gaming-Maus von Razer mit robustem Funktionsumfang für weniger als 50 Euro.

Die Razer Basilisk V3 X HyperSpeed ist derzeit bei Amazon 47 Prozent günstiger zu haben – für nur 42,74 Euro statt des UVP von 79,99 Euro (bei Amazon anschauen). Für eine kabellose Razer‑Gaming-Maus, 9 programmierbaren Tasten und 18.000 DPI (optischer 5G‑Sensor) ein solider Preis‑Leistungs‑Tipp.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed – kabellose Gaming-Maus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2025 15:56 Uhr

Für wen lohnt sich die Razer-Gaming-Maus bei Amazon?

Für preisbewusste Gamer, die kein Vermögen für ihre kabellose Maus ausgeben wollen

Für alle, die eine eher schwere Gaming-Maus zu schätzen wissen (110 Gramm)

Für E-Sportler, die echte Profi-Features wie 8K-HyperPolling oder 30.000+ DPI benötigen oder einen Akku haben wollen

Mit ihrer ergonomischen Form liegt die Maus komfortabel in der Hand – ideal für rechtshändige Nutzer. Die 9 programmierbaren Tasten und die Hypershift-Funktion (Extra-Taste in der Nähe der Daumen-Ablage, siehe Artikelbild) erlauben flexible Makro-Belegungen und sekundäre Befehlsebenen. Die Akkulaufzeit ist auch bei intensiver Nutzung vollkommen ausreichend, und der Sensor liefert präzise, reaktionsschnelle Steuerung.

Die RGB-Lichteffekte am Mausrad sind fein dimmbar oder komplett abschaltbar, um Energie zu sparen. Statt eines internen Akkus kommt in der Maus eine AA-Batterie zum Einsatz. Gut zu wissen: Die Maus kann sowohl via Bluetooth, als auch über den USB-Wireless-Dongle mit dem PC verbunden werden. Letzterer lässt sich unter der Plastikabdeckung der Maus direkt im Gehäuse verstauen – praktisch.

Amazon-Kunden sagen: hochwertig, robust und zuverlässig

Auf Amazon liegt die Bewertung bei 4,4 von 5 Sternen bei über 25.800 Rezensionen. Die Käufer loben vor allem die Sensorpräzision, die solide Akkulaufzeit und das ergonomische Design.

Der Hypershift-Knopf der Maus, mit dem Nutzer die Funktionalität der Tasten schnell umschalten können, ist jedoch nicht jedermanns Sache. Da er so prominent platziert ist, drücken ihn einige anscheinend aus Versehen. Zudem scheint es mit der Bluetooth-Verbindung ab und zu Probleme zu geben – also lieber auf den USB-Dongle setzen, wenn es geht.

Amazon-Alternative von Logitech: Leichter, präziser und mit Akku – aber teurer

Wer bereit ist, deutlich mehr Geld in seine Gaming-Maus zu stecken, ist vielleicht mit der Logitech G Pro X Superlight 2 (bei Amazon anschauen) besser beraten.

Diese bietet einen noch präziseren Sensor, eine höhere Polling-Rate und ist obendrein nur rund halb so schwer wie die Razer Basilisk V3 X HyperSpeed – und das, obwohl Logitech einen wiederaufladbaren Akku in seiner Gaming-Maus verbaut. Dafür müsst ihr für diese Maus aber auch fast das Dreifache ausgeben – sie kostet aktuell bei Amazon 114,80 Euro.

