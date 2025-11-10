Für 5,99 Euro: Lidl verkauft Weihnachtspullover mit LED-Effekt und Musik

Mit diesen Pullovern von Lidl kommt weihnachtliche Stimmung bei Jung und Alt auf.

Ab 17. November 2025 verkauft Lidl in seinen Filialen Weihnachtspullover mit LED-Effekt und Musik – für nur 5,99 Euro (Kinder) oder 7,99 Euro (Erwachsene). Die Kollektion umfasst Modelle für Damen, Herren und Kinder, jeweils in mehreren Farben und Designs. Online könnt ihr sogar schon zuschlagen:

Kinder-Weihnachtspullover mit LED-Effekt und Musik Festlicher Kinderpullover mit blinkenden LEDs und Weihnachtsmelodie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 10:44 Uhr

Herren-Weihnachtspullover mit LED und Musik Festlicher Strickpullover in drei Designs mit blinkenden LED-Effekten und teils mit Musik. Weiche Qualität und elektronisch waschbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 10:44 Uhr

Damen-Weihnachtspullover mit Effekten Festliche Pullover mit LED- oder Soundeffekten in drei Designs: navy, grün oder rot. Weiche Strickqualität aus Polyacryl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 10:44 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf bei Lidl?

Weihnachtsfans: Ideal für alle, die Spaß an auffälligen, verspielten Festtagslooks haben.

Partygänger & Bürofeiern: Perfekt, um beim Ugly-Christmas-Sweater-Contest garantiert aufzufallen.

Nicht geeignet für Minimalisten: Wer dezente Mode bevorzugt, wird mit blinkenden Pullovern eher unglücklich.

Der Trend zum „Ugly Christmas Sweater“ ist längst mehr als ein Spaß-Gag aus den USA – inzwischen gehören die schrillen Strickteile fest zum europäischen Weihnachtsritual. Lidl greift den Hype auf und kombiniert ihn mit Technik: LEDs und Musikmodule bringen Bewegung und Sound in die Wintergarderobe.

Damen:

Grün: Musikmodul mit Soundeffekt beim Drücken der Schnalle

Navy: Blinkende LEDs beim Druck auf den Bommel

Rot: Strick mit „MERRY XMAS“-Schriftzug

Herren:

Grün: Elfendesign mit Sound- und Lichteffekt

Navy: Weihnachtsmann mit Musik und Blinkeffekt

Rot: Jacquard-Strick mit LED-Blinkeffekt

Kinder:

Grün: Sound- und Lichtfunktion über Gürtelschnalle

Navy: Lichteffekt beim Drücken des Sterns

Rot: Musik- und Blinkfunktion am Weihnachtsbaum

Das Preisniveau ist dabei bemerkenswert niedrig. Vergleichbare Pullover mit LEDs oder Sound kosten sonst oft deutlich mehr. Mit 5,99 bis 7,99 Euro setzt Lidl auf ein klassisches Impulskauf-Angebot – ideal für Feiern, Familienfotos oder den Heiligabend mit Augenzwinkern.

Auch die Verfügbarkeit für die ganze Familie ist ein Verkaufsargument: Familien können sich im Partnerlook zeigen – jeder mit eigener Sound- oder Lichteffekt-Variante.

