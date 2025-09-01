Für 559 Euro: Netto verramscht E-Bike

Wenn der Berg höhnisch lacht und die Beine schlapp machen, ist klar: Ein E-Bike muss her! Bei Netto gibt es jetzt ein gut ausgestattetes Pedelec zum absoluten Sparpreis von 559,20 Euro. Möglich macht das ein 20-Prozent-Gutschein.

Radtouren müssen nicht zur Qual werden. Das Zündapp Z802 kombiniert bewährte Trekkingrad-Eigenschaften mit elektrischer Unterstützung und macht aus anstrengenden Fahrten entspannte Ausflüge. Das vollausgestattete E-Bike gibt es für 559,20 Euro (jetzt bei Netto ansehen) – wenn ihr den 20-Prozent-Gutschein aktiviert. Für Versandkosten kommen noch einmal 5,95 Euro hinzu.

Zündapp Z802 StVZO-konformes E-Bike mit 21-Gang-Schaltung und 250-Watt-Motor.

Für wen lohnt sich das E-Bike bei Netto?

Pendler und Tourenfahrer, die regelmäßig längere Strecken mit elektrischer Unterstützung bewältigen möchten

E-Bike-Einsteiger, die eine vollständige Ausstattung und bewährte Technik zu einem fairen Preis suchen

Profis, die geringes Gewicht und hochmoderne Komponenten wie Scheibenbremsen erwarten

Das Zündapp Z802 E-Bike versteht sich als zuverlässiger Begleiter für ausgedehnte Radtouren. Der Nabenmotor am Hinterrad unterstützt mit 250 Watt beim Treten – etwa wenn eine steile Bergstraße die eigene Kraft überfordert oder starker Gegenwind das Vorankommen erschwert. Fünf Unterstützungsstufen plus Schiebehilfe lassen sich bequem über das übersichtliche LED-Display auswählen. Der 375-Wh-Akku ist im Gepäckträger verbaut und schafft je nach Bedingungen eine Reichweite von 30 bis 115 Kilometern. Faktoren wie Streckenprofil, Fahrergewicht und Unterstützungsstufe beeinflussen, wie weit man tatsächlich kommt.

Die 21-Gang-Kettenschaltung mit Drehgriffschaltern ermöglicht eine feine Abstufung für verschiedenste Fahrsituationen. Ob gemütlich auf dem Radweg oder auf einer steilen Passage: Mit den verschiedenen Gängen passt man die Übersetzung einfach der Strecke an. Die zuverlässigen V-Brakes sorgen für sicheres Bremsen und benötigen nur wenig Wartung. Das Trekkingrad rollt auf 700c x 40c Tourenreifen, die sowohl auf Asphalt schnell rollen als auch auf Schotterwegen genügend Halt bieten.

Die Federgabel mit 63 mm Federweg federt Unebenheiten ab und macht längere Fahrten komfortabler. Ergonomisch geformte Griffe am gekröpften Lenker und der bequeme Komfortsattel beugen Ermüdungserscheinungen vor. Die vollständige StVZO-Ausstattung mit LED-Beleuchtung, Schutzblechen, Kettenschutz und stabilem Gepäckträger macht das Z802 alltagstauglich. Mit 24,8 Kilo Gesamtgewicht liegt es im typischen Bereich für E-Bikes dieser Kategorie, wobei der Heckmotor eine etwas hecklastige Gewichtsverteilung zur Folge hat.

Netto-Kunden vergeben Bestnoten

Bei Netto kommt das Zündapp Z802 E-Bike hervorragend weg. Im Schnitt erreicht das Pedelec starke 4,5 von 5 Sternen.

