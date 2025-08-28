Für 59,99 Euro: Aldi verkauft einen Akku-Staubsauger, der einen besonderen Trick auf Lager hat

Ab dem 1. September 2025 gibt es bei Aldi Nord einen Akku-Staubsauger für nur 59,99 Euro, der einen besonderen Trick auf Lager hat. Dadurch wird eine der lästigsten Aufgaben zum Kinderspiel.

Der Ambiano-Sauger bietet eine solide Ausstattung: Ein aufladbarer 2.200-mAh-Lithium-Ionen-Akku liefert Energie für den kabellosen Betrieb, die maximale Leistung liegt bei 130 Watt. Der beutellose Staubbehälter fasst bis zu 600 ml und lässt sich einfach entleeren. Ein 2-in-1-Filtersystem kombiniert Grobstaubfilter und einen waschbaren HEPA-Filter für bessere Luftreinigung.

Außerdem ist ein Display integriert, das die gewählte Saugstufe und den Akkustatus anzeigt. Insgesamt stehen 2 Saugkraftstufen zur Verfügung. Die Besonderheit des Saugers: Dank des klappbaren Saugrohrs kann man bequem unter Möbeln reinigen, ohne sich groß bücken zu müssen.

Im Aldi-Prospekt ist das Angebot bereits zu finden. (© Aldi)

Für wen lohnt sich Akku-Staubsauger bei Aldi Nord?

Für Haushalte, die einen günstigen, kabellosen Staubsauger suchen

Für alle, die Wert auf ein flexibles Saugrohr legen und schwer erreichbare Stellen reinigen möchten

Für Nutzer, die besonders starke Saugleistung und sehr lange Akkulaufzeiten wie bei Premiumgeräten erwarten

Der Ambiano Akku-Stielstaubsauger kann nicht nur als klassischer Stielsauger genutzt werden, sondern auch als Handstaubsauger – ideal für Polster, Auto oder kleine Flächen. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff, und zur Ausstattung gehört eine Wandhalterung inklusive Montagematerial, sodass der Sauger platzsparend verstaut werden kann.

Im Lieferumfang enthalten sind mehrere praktische Zubehörteile: eine Bodendüse mit rotierender Bürste und LED-Beleuchtung, zwei Bürstenrollen (weich/hart), eine Fugendüse, eine Polster-/Bürstendüse sowie ein Netzadapter mit 1,8 Meter langem Kabel. Aldi gibt zudem eine 3-jährige Herstellergarantie.

Gerade in dieser Preisklasse ist das Paket beachtlich: Display, HEPA-Filter, umfangreiches Zubehör und das klappbare Rohr machen den Sauger für den Alltag sehr attraktiv. Wer allerdings große Flächen oder Teppiche intensiv reinigen will, wird mit teureren Markenmodellen eine höhere Saugleistung und längere Laufzeit bekommen.

