Für 599 Euro bei Amazon: Dieser Saugroboter löst das nervigste Problem im Haushalt

Bei Amazon gibt es gerade einen hochwertigen Saug- und Wischroboter von Roborock zum absoluten Sparpreis. Dieser ist ideal, um Tierhaaren und langen Haaren auf dem Boden mühelos den Kampf anzusagen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Lösung für dieses haarige Problem heißt Roborock Qrevo Curv. Er wurde speziell entwickelt, um mit seinem dualen Anti-Verhedderungs-System Haare effektiv aufzunehmen, ohne dass sich diese in den Bürsten festsetzen (Angebot bei Amazon ansehen). Gepaart mit einer starken Saugkraft von 18.500 Pa und einer intelligenten Wischfunktion, die sogar mit heißem Wasser arbeitet, bietet er eine tiefenreine und hygienische Reinigung. Aktuell bekommt ihr dieses Kraftpaket für nur 599 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 Euro.

Roborock Qrevo Curv Saugroboter Statt 1.499 Euro UVP: Intelligenter Saugroboter mit 18.500 Pa Saugkraft, hebbarem Wischmopp und 75°C Heißwasser-Reinigung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 12:33 Uhr

Anzeige

Lohnt sich der Roborock Qrevo Curv bei Amazon?

Ideal für Haushalte mit Tieren oder langen Haaren dank Anti-Tangle-System

Überwindet Schwellen bis 4 cm

Weniger geeignet für reine Teppichwohnungen, Stärken liegen im Wischen

Der Roborock Qrevo Curv überzeugt nicht nur auf dem Papier. Im Alltag bedeutet die hohe Saugkraft, dass selbst tiefsitzender Schmutz aus Teppichfasern oder Fugen im Holzboden zuverlässig entfernt wird. Besonders praktisch ist die „FlexiArm“-Technologie: Der Roboter kann seine Seitenbürste und den Wischmopp aktiv ausfahren, um bis an die Kanten von Fußleisten oder um Tischbeine herum zu reinigen – Bereiche, die viele andere Modelle vernachlässigen. Stellt euch vor, ihr müsst nach dem Saugdurchgang nicht mehr manuell in den Ecken nacharbeiten.

Die All-in-One-Station ist das eigentliche Gehirn des Systems. Nach getaner Arbeit fährt der Roboter zurück, entleert seinen Staubbehälter und lässt seinen Wischmopp reinigen. Das Besondere hierbei ist die Reinigung mit 75 Grad heißem Wasser. Das ist nicht nur effektiv gegen angetrocknete Flecken in der Küche, sondern sorgt auch für hygienische Sauberkeit im ganzen Haus. Anschließend wird der Mopp mit warmer Luft getrocknet, um die Entstehung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen zu verhindern. Das bedeutet für euch weniger Wartungsaufwand und ein konstant sauberes Reinigungswerkzeug.

Roborock Qrevo Curv Saugroboter jetzt ab 599,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 12:33 Uhr

Anzeige

Das sagen die Käufer zum Roborock

Auf Amazon.de wird der Saugroboter mit 4,2 von 5 Sternen bei über 600 Bewertungen gut angenommen. Besonders gelobt werden die Reinigungsleistung, die einfache Bedienung und die durchdachte Navigation. Viele Nutzer heben hervor, wie gut das Gerät mit Tierhaaren zurechtkommt, ohne dass sich diese in den Bürsten verheddern. Ein Käufer beschreibt es treffend: „Die Roboter von Roborock sind einfach top. Dieser hier saugt alles auf, und an den Bürsten bleibt wirklich kein einziges Haar hängen – genial konzipiert!“ Auch die im Vergleich zu älteren Modellen leisere Arbeitsweise wird positiv erwähnt.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.