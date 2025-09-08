Für 7,99 Euro: Tchibo verkauft geniales Armand, das jeder Heimwerker gut gebrauchen kann

Bei Tchibo bekommt ihr aktuell ein praktisches Armband, das Heimwerker lieben werden. Für den Preis von 7,99 Euro sind Nägel und Schrauben immer dort, wo ihr sie braucht.
Das Magnetarmband im Tchibo-Onlineshop hält Nägel, Schrauben und andere kleine magnetische Gegenstände immer in Sicht- und Reichweite. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, dass sie umher rollen, runterfallen oder irgendwie verloren gehen. Es eignet sich auch perfekt als Geschenk für Heimwerker, die immer darüber klagen, die Hände voll zu haben.
Aktuell kostet das Armband 7,99 Euro anstelle von 8,99 Euro. Ihr könnt es euch liefern lassen oder in der Filiale abholen (bei Tchibo ansehen).
Magnetarmband im Tchibo-Onlineshop ansehen
Bei Amazon bekommt ihr ein ähnliches Magnetarmband für aktuell 8,80 Euro (auf Amazon ansehen).
Für wen lohnt sich das Magnetarmband bei Tchibo?
- Wenn euch beim Arbeiten leicht Nägel oder Schrauben abhandenkommen
- Für alle, die ein praktisches Geschenk für begeisterte Heimwerker suchen
- Wenn ihr sehr viele Kleinteile braucht, ist der Platz auf dem Armband möglicherweise zu beschränkt und die Magnete können überlastet werden
Das Magnetarmband verspricht zuverlässige Fixierung von Nägeln, Schrauben und Bits. Es soll über eine Haftkraft von 240 Gramm (80 Gramm je Reihe) verfügen und dank Klettverschluss an jedes Handgelenk angepasst werden können. Tchibo wirbt außerdem damit, dass es auf Schadstoffe geprüft ist und leicht gereinigt werden kann: Nach Nutzung einfach feucht abwischen. Es ist allerdings nicht für die Waschmaschine geeignet.
Tchibo-Kunden loben Qualität und praktische Handhabung
Bei Tchibo selbst erreicht das Magnetarmband eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben, dass das Produkt die Arbeit deutlich erleichtert und sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Kleinteile herunterfallen oder anderweitig verschwinden. Kritisiert wird dagegen, dass der Magnet noch stärker sein könnte, um mehr Nägel oder Schrauben zu halten (bei Tchibo ansehen).
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.