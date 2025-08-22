Für 89,99 Euro macht euch Lidl zum Grillkönig

Der Tefal Optigrill ist sowas wie der Thermomix unter den Kontaktgrills: Einfach zu bedienen und mit wenigen Handgriffen bekommt man perfekte Steaks, knackiges Gemüse und saftigen Fisch. Bei Lidl gibt es den Universal-Griller jetzt besonders günstig.

Lidl verkauft Tefal Optigrill für 89,99 Euro

Wer auf der Suche nach dem Optigrill von Tefal ist, hat Glück. Lidl bietet den Tefal Optigrill GC7P08 zum reduzierten Preis von 89,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) an – ein echter Top-Preis. Günstiger gibt es diesen Optigrill derzeit nirgends. Hinzu kommen noch Versandkosten von 5,95 Euro.

Tefal Optigrill GC7P08 Kontaktgrill mit automatischer Anpassung der Grilltemperatur nach Grillgut. 3 voreingestellte Programme für Steak, Burger und Hähnchen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 15:58 Uhr

Der Optigrill macht das Grillen von Fleisch zum Kinderspiel. Je nach Art und Dicke des Grillguts werden Grilltemperatur und Grillzyklen automatisch angepasst. Umständliches Hantieren am Temperaturregler entfällt also. Per LED-Anzeige wird der Garzustand des Fleisches angezeigt. So weiß man immer sofort, ob das Steak noch blutig oder bereits gut durchgebraten ist.

Drei voreingestellte Programme für Steak, Burger und Hähnchen bringt der Optigrill GC7P08 mit. Zwei Zusatzprogramme stehen außerdem bereit. Ein manueller Modus mit einer verstellbaren Temperatur (120 bis 270 Grad) und Grillzeit sowie eine Auftau-Funktion. Auf der 30 x 20 cm großen Grillfläche ist genügend Platz für unterschiedlichste Speisen. Insgesamt 2.000 Watt leistet der Optigrill von Tefal.

Praktisch: Die Grillplatten sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Lästiges Spülen mit der Hand entfällt somit. Auch der Saftauffangbehälter kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für wen lohnt sich der Optigrill von Tefal?

Der Tefal Optigrill lohnt sich für alle, die in den eigenen vier Wänden unkompliziert und bequem Fleisch grillen möchten. Der Lidl-Preis ist eine echte Ansage. Wer es noch einfacher möchte, kann zum neueren Optigrill GC705D greifen. Der kostet bei Amazon aktuell nur 10 Euro mehr und bietet 6 voreingestellte Programme.

Tefal OptiGrill GC705D16 Kontaktgrill mit automatischer Anpassung der Grilltemperatur nach Grillgut. 6 voreingestellte Programme. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 16:00 Uhr

