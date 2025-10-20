Für 9,99 Euro: Lidl verkauft das perfekte Zubehör für den nassen Herbst

Wenn der Herbst eure Schuhe durchnässt, hat Lidl die Lösung für euch.

Lidl verkauft Schuhtrockner für 9,99 Euro

Feuchte Schuhe gehören im Herbst fast schon zum Alltag. Ob nach einem Spaziergang im Regen, einer Pfütze auf dem Weg zur Arbeit oder einem nassen Training am Abend – irgendwann trifft es jeden. Genau hier setzt Lidl an: Ab dem 20. Oktober gibt es dort den Silvercrest elektrischen Schuhtrockner für nur 9,99 Euro.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Feuchte Schuhe haben keine Chance mehr. (© Lidl-Prospekt / Silvercrest / Screenshot: GIGA)

Ein sehr ähnliches Produkt kostet mehr als doppelt so viel bei Amazon:

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Pendler und Alltagsläufer: Wer täglich mit nassen Schuhen zur Arbeit oder Uni kommt, spart Zeit – die Schuhe sind morgens wieder trocken und tragbereit.

Für Sportler und Outdoor-Fans: Ideal nach dem Training, Wandern oder Radfahren bei schlechtem Wetter – verhindert Feuchtigkeit und Geruchsbildung zuverlässig.

Weniger sinnvoll für Gelegenheitsnutzer: Wer seine Schuhe selten trägt oder sie meist in trockenen Räumen nutzt, wird das Gerät kaum benötigen.

Der kleine Helfer soll Geruchsbildung verhindern, indem er die Feuchtigkeit direkt aus den Schuhen zieht. Mit einer Leistung von 20 Watt und gleichmäßiger Wärmeverteilung sorgt das Gerät für schonendes Trocknen, ohne dass das Material leidet. Praktisch: Dank Teleskopfunktion passt sich der Trockner flexibel an verschiedene Schuhgrößen ab 34 aufwärts an.

Wer den Trocknungsvorgang steuern will, kann zwischen drei voreinstellbaren Programmen wählen: 3, 6 oder 9 Stunden. So lässt sich das Gerät flexibel anpassen – egal, ob ihr nur leicht feuchte Sneaker oder komplett durchnässte Wanderschuhe habt. Mit einer Kabellänge von rund 1,8 Metern bleibt genug Spielraum, um die Schuhe bequem an einem geeigneten Ort trocknen zu lassen.

Für die kalte Jahreszeit ist der Schuhtrockner also ein nützliches Gadget, um unangenehme Gerüche und feuchte Schuhe zu vermeiden. Wer seine Lieblingssneaker oder Lederschuhe lieber trocken und frisch behalten will, könnte sich das Angebot vormerken – denn solche Saisonartikel sind bei Lidl erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Perfekt für Motorradfahrer Ich habe solche Schuhtrockner auf jeder Motorradtour dabei. Wenn man einmal in einen richtigen Regenschauer gerät, sind die Motorradstiefel danach schwer trocken zu bekommen. Im Hotel stecke ich die Schuhtrockner auf einer Tour herein und habe am nächsten Tag trockenes Schuhwerk. Peter Hryciuk