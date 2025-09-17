Für 9,99 Euro: Lidl verkauft praktisches Set, mit dem Autofahrer bares Geld sparen können

Wenn ihr 100 Euro im Jahr sparen und trotzdem sicher fahren wollt, solltet ihr jetzt bei Lidl vorbeischauen: Da gibt es für nur 9,99 Euro ein Reifentaschen-Set, mit dem ordentlich gespart werden kann.
Autofahrer kennen das Lied: Viele müssen zweimal im Jahr ihre Reifen wechseln, um im Winter wie auch im Sommer sicher auf der Straße fahren zu können. Aber wohin mit den Reifen, die für 6 Monate nicht gebraucht werden? Die günstigste Lösung ist die private Einlagerung der Reifen – und mit den Reifentaschen bei Lidl für 9,99 Euro könnt ihr eure Reifen optimal schützen.
Für wen lohnt sich das Reifentaschen-Set bei Lidl?
- Alle, die zwischen Winter- und Sommerreifen wechseln
- Fahrer, die ihre Reifen nicht gegen teures Geld einlagern lassen wollen
- Menschen, die Platz für die private Einlagerung der Reifen haben
- Fahrer, die Ganzjahresreifen benutzen
Bei Werkstätten, Autohäusern oder Reifenhändlern könnt ihr eure Winter- oder Sommerreifen fachgerecht einlagern lassen, allerdings kostet das um die 100 Euro im Jahr, oft auch mehr (Quelle: ADAC). Dieses Geld könnt ihr natürlich sparen, wenn ihr die Reifen selbst einlagert – allerdings gilt es da ein paar Dinge zu beachten.
Etwa solltet ihr die Reifen kühl, trocken und an einem dunklen Ort lagern, also am besten im Keller. Mit den Reifentaschen bei Lidl stellt ihr schon einmal sicher, dass weder Wasser noch Licht an die Reifen gelangt, denn der Stoff ist wasserabweisend und lässt kein Sonnenlicht hindurch.
Zudem bieten sie einiges an Komfort: Es gibt eine Kennzeichnung der Radposition am Auto und ein Gurt bietet euch die Möglichkeit, den Reifen gut zu tragen oder ihn gar aufzuhängen. Empfohlen wird bei der Lagerung nämlich, dass Komplettreifen entweder waagerecht liegen (aber nicht übereinander) oder an der Wand hängen sollen (Quelle: ADAC).
„Tolles Produkt“: Fahrer lieben nicht nur den Preis, sondern auch die Reifentaschen selbst
Bei Lidl sind die Kunden sehr zufrieden mit dem 4er-Set an Reifentaschen für 9,99 Euro – sie bewerten die Taschen mit sehr guten 4,5 von 5 Punkten. Insgesamt wird bemerkt, dass sich die Taschen am besten für die private Einlagerung von Kompletträdern im Keller eignen.
