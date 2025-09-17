Für 9,99 Euro: Lidl verkauft praktisches Set, mit dem Autofahrer bares Geld sparen können

Wenn ihr 100 Euro im Jahr sparen und trotzdem sicher fahren wollt, solltet ihr jetzt bei Lidl vorbeischauen: Da gibt es für nur 9,99 Euro ein Reifentaschen-Set, mit dem ordentlich gespart werden kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Autofahrer kennen das Lied: Viele müssen zweimal im Jahr ihre Reifen wechseln, um im Winter wie auch im Sommer sicher auf der Straße fahren zu können. Aber wohin mit den Reifen, die für 6 Monate nicht gebraucht werden? Die günstigste Lösung ist die private Einlagerung der Reifen – und mit den Reifentaschen bei Lidl für 9,99 Euro könnt ihr eure Reifen optimal schützen.

Reifentaschen-Set bei Lidl 4 Reifentaschen aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Material Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 12:04 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich das Reifentaschen-Set bei Lidl?

Alle, die zwischen Winter- und Sommerreifen wechseln

Fahrer, die ihre Reifen nicht gegen teures Geld einlagern lassen wollen

Menschen, die Platz für die private Einlagerung der Reifen haben

Fahrer, die Ganzjahresreifen benutzen

Bei Werkstätten, Autohäusern oder Reifenhändlern könnt ihr eure Winter- oder Sommerreifen fachgerecht einlagern lassen, allerdings kostet das um die 100 Euro im Jahr, oft auch mehr (Quelle: ADAC). Dieses Geld könnt ihr natürlich sparen, wenn ihr die Reifen selbst einlagert – allerdings gilt es da ein paar Dinge zu beachten.

Etwa solltet ihr die Reifen kühl, trocken und an einem dunklen Ort lagern, also am besten im Keller. Mit den Reifentaschen bei Lidl stellt ihr schon einmal sicher, dass weder Wasser noch Licht an die Reifen gelangt, denn der Stoff ist wasserabweisend und lässt kein Sonnenlicht hindurch.

Zudem bieten sie einiges an Komfort: Es gibt eine Kennzeichnung der Radposition am Auto und ein Gurt bietet euch die Möglichkeit, den Reifen gut zu tragen oder ihn gar aufzuhängen. Empfohlen wird bei der Lagerung nämlich, dass Komplettreifen entweder waagerecht liegen (aber nicht übereinander) oder an der Wand hängen sollen (Quelle: ADAC).

Anzeige

„Tolles Produkt“: Fahrer lieben nicht nur den Preis, sondern auch die Reifentaschen selbst

Bei Lidl sind die Kunden sehr zufrieden mit dem 4er-Set an Reifentaschen für 9,99 Euro – sie bewerten die Taschen mit sehr guten 4,5 von 5 Punkten. Insgesamt wird bemerkt, dass sich die Taschen am besten für die private Einlagerung von Kompletträdern im Keller eignen.

Reifentaschen-Set bei Lidl 4 Reifentaschen aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Material Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 12:04 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.