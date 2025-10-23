Für 9,99 Euro: Lidl wärmt euch ab heute überall dort auf, wo es sonst nicht geht

Dieses Lidl-Gadget bringt euch nicht nur warme Finger, sondern lädt gleich noch euer Handy auf.

Lidl verkauft Handwärmer für 9,99 Euro

Ab dem 23. Oktober startet Lidl mit einem Deal, der perfekt in die kalte Jahreszeit passt: Der Crivit Outdoor-Handwärmer geht für 9,99 Euro in den Verkauf – sowohl in den Filialen als auch online (bei Lidl anschauen). Der Preis ist um 23 Prozent reduziert, der letzte Online-Preis lag bei 12,99 Euro.

Im Prospekt könnt ihr das Angebot anschauen:

Lidl sorgt für warme Finger und volle Akkus. (© Lidl-Prospekt / Crivit / Screenshot: GIGA)

Wisst ihr jetzt schon, dass ihr zwei Stück wollt, dann greift lieber bei Amazon zu. Dort bekommt ihr ein Doppelpack günstiger:

Für wen lohnt sich der Kauf des Handwärmers bei Lidl?

Ideal für alle, die viel Zeit draußen verbringen – etwa beim Wandern, Radfahren, auf dem Weihnachtsmarkt oder beim täglichen Weg zur Arbeit. Der Handwärmer sorgt für Komfort bei niedrigen Temperaturen und kann gleichzeitig das Handy laden.

Wer im Winter schnell kalte Hände bekommt oder auf Reisen und beim Sport eine einfache Wärmequelle braucht, bekommt mit 9,99 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Menschen, die stundenlang im Freien arbeiten oder regelmäßig bei extremer Kälte unterwegs sind, könnte die maximale Laufzeit von 8 Stunden und die begrenzte Heizleistung nicht ausreichen – hier sind Modelle mit höherer Kapazität oder längerer Laufzeit sinnvoller.

Das kleine Gerät ist mehr als nur ein Handwärmer. Es enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 5.200 mAh, der bis zu acht Stunden Wärme liefert. Dank USB-C-Anschluss lässt sich das Gadget nicht nur schnell wieder aufladen, sondern auch als Powerbank nutzen. Damit wird der Handwärmer zum praktischen Begleiter für alle, die unterwegs nicht auf warme Hände oder ein geladenes Smartphone verzichten wollen.

Die Marke Crivit, unter der Lidl seine Sport- und Outdoorprodukte vertreibt, ist längst kein Geheimtipp mehr. Der Handwärmer reiht sich in eine ganze Reihe saisonaler Artikel ein, die das Leben draußen bequemer machen sollen – von Thermounterwäsche bis hin zu Heizkissen. Der Verkaufszeitpunkt ist dabei kein Zufall: Mit den sinkenden Temperaturen steigt jedes Jahr die Nachfrage nach kompakten Wärmequellen für unterwegs.

Im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten, die meist zwischen 15 und 25 Euro kosten, positioniert sich Lidl mit dem Angebot im günstigen Preissegment – ohne auf Leistung zu verzichten. Besonders interessant ist die Doppelfunktion als Powerbank, die das Produkt über einen simplen Handwärmer hinaushebt. Die Möglichkeit zum Laden gibt es nicht immer.

Ob beim Winterspaziergang, auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Pendeln – der Crivit-Handwärmer ist darauf ausgelegt, überall dort Wärme zu spenden, wo Steckdosen und Heizkörper keine Option sind. Wer also auf kalte Finger verzichten will, bekommt ab dem 23. Oktober bei Lidl eine kleine, aber clevere Lösung – zum Preis von weniger als zehn Euro.

