Für 99 Euro bei Amazon: Günstige Smartwatch begeistert Experten

Eine Smartwatch für 99 Euro, die trotzdem richtig was kann? Das gibt es bei Amazon. Dort bekommt ihr die Amazfit Active 2, die selbst kritische Experten überzeugt – und in manchen Bereichen die teurere Konkurrenz von Apple Watch, Galaxy Watch und Co. alt aussehen lässt.

Amazon verkauft Amazfit Active 2 für 99 Euro

Die Amazfit Active 2 hat bereits bei Experten für Aufsehen gesorgt – und das aus gutem Grund. Der YouTube-Kanal SwagTab mit fast 500.000 Abonnenten bezeichnet die Smartwatch als absoluten „Preisleistungskracher“ und empfiehlt sie wärmstens für den gebotenen Preis. Für nur 99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) ist die Smartwatch ein echter Geheimtipp und eine günstige Alternative zu teureren Smartwatches.

Amazfit Active 2 Smartwatch mit 44-mm-Gehäuse, über 160 Sportmodi und Unterstützung für Android und iPhone. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2025 16:24 Uhr

Was bekommt ihr für euer Geld? Eine richtig gut ausgestattete Smartwatch, die in manchen Bereichen sogar teurere Konkurrenten wie die Apple Watch oder Galaxy Watch überholt. Dazu zählt unter anderem:

1,32-Zoll-AMOLED-Display

Herz- und Schlafüberwachung

GPS

Über 160 Sportmodi

Wasserdicht (5 ATM)

Mehr als 400 Watchfaces

Kostenloses Kartenmaterial zum Wandern

Beeindruckend ist die lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen – da können selbst die teuren Modelle von Apple, Samsung oder Google nicht mithalten. Ein weiteres Highlight: Die Amazfit ist sowohl mit Android als auch mit dem iPhone kompatibel. Ihr könnt also ganz entspannt sein, die Smartwatch funktioniert problemlos mit fast jedem Smartphone.

Kompromisse bei der App-Auswal

Bei 99 Euro müsst ihr natürlich auch Kompromisse eingehen. Es gibt etwa keine EKG-Funktion und der App Store von Zepp OS 4.5 ist begrenzter als bei der Apple- und Google-Konkurrenz. Für diesen Preis ist das aber durchaus verschmerzbar – nicht umsonst wird die Uhr bei Amazon auch mit 4,4 von 5 Sternen hervorragend bewertet.

