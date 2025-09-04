Für alle, denen ein Dyson zu teuer ist, hat Lidl jetzt eine Alternative

Dyson oder nicht Dyson, das ist hier die Frage – zumindest für das Haushaltsbudget. Bei Lidl gibt es jetzt den Beweis, dass auch günstigere Akku-Staubsauger ordentlich saugen können: Für 89,99 Euro lässt ein Akku-Staubsauger von AEG Krümel verschwinden, ohne das Sparschwein zu plündern.

Der tägliche Kampf gegen Staub muss nicht zwangsläufig mit einem Griff zum teuren Markengerät enden. Lidl verkauft derzeit einen Akku-Staubsauger von AEG für 89,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) und beweist damit, dass ordentliche Saugleistung auch günstiger zu haben ist. Die Versandkosten schlagen mit 5,95 Euro zu Buche. Normalerweise ist der AEG-Sauger mehr als doppelt so teuer.

Akku-Staubsauger von AEG Mit Wandhalterung zum Aufladen, Polsterdüse und 2-in-1-Fugendüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 17:13 Uhr

Eine Alternative auf Amazon ist der beliebte (4,7 Sterne) Akku-Staubsauger von Chebio, der aktuell ebenfalls reduziert zu haben ist:

Akku-Staubsauger von Chebio Mit viel Zubehör und 60 Minuten Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 17:17 Uhr

Für wen lohnt sich der AEG-Staubsauger bei Lidl?

Preisbewusste Haushalte, die einen zuverlässigen Alltagshelfer für kleinere bis mittlere Wohnungen suchen

Nutzer mit überwiegend glatten Böden, die Wert auf praktisches Zubehör und einfache Handhabung legen

Haushalte mit viel Teppichboden oder besonders anspruchsvolle Anwender, die maximale Flexibilität erwarten

Der AEG-Akkusauger punktet vor allem durch sein ausgewogenes Gesamtpaket. Die 40-minütige Laufzeit im Normalmodus reicht für die meisten Wohnungen vollkommen aus, während der leistungsstärkere Max-Modus bei hartnäckigem Schmutz für 16 Minuten Power liefert. Die praktische Wandhalterung sorgt dafür, dass der 2,2 Kilo leichte Sauger nach getaner Arbeit platzsparend verstaut werden kann – ideal für kleinere Haushalte ohne separaten Hauswirtschaftsraum.

Das mitgelieferte Zubehör macht den AEG-Staubsauger zu einem vielseitigen Reinigungshelfer. Die Polsterdüse eignet sich hervorragend für Sofas und Autositze, während die 2-in1-Fugendüse mit integriertem Möbelpinsel auch in schwer erreichbare Ecken zwischen Heizkörpern oder unter Schränken vordringt. Der Hygienefilter sorgt zusätzlich dafür, dass auch feine Staubpartikel zuverlässig aufgefangen werden.

Lidl-Kunden schätzen Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Handhabung

Mit 3,8 von 5 Sternen erntet der AEG-Staubsauger grundsätzlich positive Bewertungen. Käufer loben besonders das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und die unkomplizierte Bedienung. „Das Preis-Leistungsverhältnis war der Grund für den Kauf. Ich bin mit der Saugkraft und Handhabung sehr zufrieden“, fasst ein zufriedener Kunde seine Erfahrungen zusammen.

Ein kleiner Wermutstropfen sei aber die nicht umstellbare Bürste, die das Saugen auf einem dicken Teppich mühsam machen würde, so der Käufer. Für Haushalte mit überwiegend glatten Böden dürfte das jedoch kaum ein Problem darstellen.

