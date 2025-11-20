Für alle, die es salzig mögen: Dieser Adventskalender versorgt euch 24 Tage mit Snacks

Mit dem Intersnack-Adventskalender könnt ihr euch täglich eure Portion Knabberspaß gönnen. Schnell sein lohnt sich, denn der Kalender ist sehr begehrt.

Snack-Adventskalender: Ein Muss für Snackliebhaber

Zur Weihnachtszeit landen allerlei süße Leckereien auf dem Teller. Der Snack-Adventskalender von Intersnack schafft einen herzhaften Kontrast. Freut euch täglich über eine salzige Knabberei von Marken wie Pombär oder Funnyfrisch. Der begehrte Kalender ist zur Zeit für 24,99 Euro zu haben (bei Amazon ansehen).

Intersnack Adventskalender 2025 810 g Knabber-Überraschung | Funny-Frisch, Pom-Bär, Chio & mehr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 12:29 Uhr

Für wen lohnt sich der Snack-Adventskalender?

Für Knabberfans: Jeden Tag bekommt ihr eine neue salzige Leckerei, mal Chips, mal Nüsse und mal Pombären.

Für Fans von Schoko-Alternativen: Die meisten Adventskalender sind traditionell mit Schokolade gefüllt, das Modell von Intersnack bringt eine leckere Alternative.

Für Schenker: Mit dem Snack-Adventskalender könnt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch euren Lieben eine Freude machen.

Für Schokoliebhaber: Wenn bei euch nur Schokolade im Adventskalender erwünscht ist, seid ihr mit diesem Kalender nicht gut bedient.

Der Intersnack-Adventskalender im Detail

Im Snack-Adventskalender von Intersnack ist alles enthalten, was Knabberfans Freude macht. Insgesamt bekommt ihr 810 Gramm Leckereien, verteilt auf 24 Türchen. Zu den vorhandenen Marken gehören Funnyfrisch, Pombär, Chio und Ültje. Was hinter welchem Türchen steckt, können und wollen wir euch natürlich nicht verraten.

Kleiner Spoiler: Die Portionsbeutelchen enthalten nicht nur Chips, sondern auch Leckereien wie Gold-Fischli oder die bei Funnyfrisch so begehrten „Kruspers“.

Optisch ist der Adventskalender eher kompakt gehalten, für die Wand ist er nur bedingt geeignet. Dank des Tragegriffs an der Oberseite könnt ihr ihn mit ins Büro nehmen und euch in der Mittagspause eine Handvoll Erdnüsse, Chips oder eine andere salzige Leckerei gönnen.

Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Die Kunden beschreiben den Adventskalender als abwechslungsreich und lecker. Insgesamt bekommt der Adventskalender 4,3 von 5 Sternen. Stellenweise wird das kurzfristige Haltbarkeitsdatum kritisiert. So sollen Produkte am 12. Januar 2026 ablaufen. Da die Snacks aber für den Dezember gedacht sind, ist das in der Regel kein Problem.

Bemängelt werden außerdem Wiederholungen, wie sie bei vielen Adventskalendern vorkommen. Insgesamt zeigen sich die meisten Kunden zufrieden, der Adventskalender wurde zu 69 Prozent (Stand November 2025) mit fünf Sternen bewertet.

