Für alle, die Portemonnaies hassen: Amazon verkauft Alternative für 18,99 Euro

Das Portemonnaie platzt aus allen Nähten? Dann wird es Zeit für eine schlanke Alternative. Bei Amazon gibt es aktuell ein Slim Wallet für 18,99 Euro, das einen cleveren Pop-up-Mechanismus besitzt und vor Datendiebstahl schützt. Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur noch heute.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer kennt sie nicht, die überfüllten Portemonnaies, die in der Hosentasche stören? Das Slim Wallet von Tenbst kostet für Prime-Mitglieder aktuell nur 18,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und richtet sich genau an diejenigen, die eine klassische Geldbörse als zu klobig empfinden – aber dennoch nicht auf eine praktische Aufbewahrung für Karten und ein bisschen Bargeld verzichten möchten.

Anzeige

Für wen eignet sich das Slim Wallet bei Amazon?

Minimalisten, die eine schlanke Geldbörse mit intelligenter Raumnutzung suchen

Sicherheitsbewusste Nutzer, die ihre Kartendaten vor RFID-Skimming schützen möchten

Überzeugte Bargeld-Zahler, die mehr als nur ein paar Münzen und Scheine bei sich haben müssen

Slim Wallet Für bis zu 10 Karten. Mit Geldschein- und Münzfach. Integrierter RFID-Schutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2025 12:59 Uhr

Trotz der kompakten Bauweise bietet das Slim Wallet Platz für bis zu 10 Karten – davon 5 bis 6 im cleveren Pop-up-Bereich, der auf Knopfdruck die Karten fächerförmig präsentiert. Das macht den Alltag deutlich einfacher: An der Supermarktkasse muss nicht mehr umständlich nach der richtigen Karte gesucht werden, sondern mit einem Klick sind alle wichtigen Karten griffbereit.

Anzeige

Besonders praktisch ist der integrierte RFID-Schutz. In Zeiten, in denen Kartendaten durch spezielle Lesegeräte auch durch die Geldbörse hindurch ausgelesen werden können, bietet die Technik einen wichtigen Schutz. Das Aluminium im Inneren des Wallets blockt die Funkwellen effektiv ab und schützt so vor digitalem Datendiebstahl. So bleibt die Kreditkarte selbst in überfüllten U-Bahnen oder an touristischen Hotspots, wo Taschendiebe mit RFID-Readern unterwegs sein könnten, sicher.

Neben dem Kartenbereich verfügt das Wallet über ein Scheinfach für Geldscheine und ein kleines Münzfach auf der Rückseite, das Platz für 3 bis 5 Münzen bietet. Die Kombination aus hochwertigem Kohlefaser-Kunstleder und modernem Design macht es zu einem stilvollen Accessoire für den Alltag. Als Geschenk eignet es sich ebenso hervorragend, da es in einer eleganten Box geliefert wird – ideal für Geburtstage, Vatertag oder andere besondere Anlässe.

Käufer auf Amazon schätzen die robuste Verarbeitung, hochwertige Qualität und das attraktive Carbon-Design: 4,5 von 5 Sternen sprechen eine klare Sprache. Gelobt wird zudem die praktische Fächeraufteilung mit ausreichend Platz sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Sie ist schön schlank, passt easy in die Hosentasche, und trotzdem geht richtig viel rein“, schreibt ein zufriedener Käufer.

Slim Wallet Für bis zu 10 Karten. Mit Geldschein- und Münzfach. Integrierter RFID-Schutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2025 12:59 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.