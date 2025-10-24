Für Android-Nutzer: Clevere Google-Funktion spart euch Zeit

Zusammenfassen statt selbst lesen.

Google stellt eine praktische Neuerung für den mobilen Chrome-Browser vor. Ein neues Gemini-Overlay fasst Webseiten auf Knopfdruck zusammen – und das ganz ohne manuelles Kopieren und Einfügen. Das spart Zeit und macht das Lesen auf dem Smartphone noch etwas angenehmer.

KI: Google Chrome fasst Inhalte zusammen

Die neue Schaltfläche „Seite zusammenfassen“ taucht automatisch auf, wenn Nutzer in Chrome oder einem Chrome-Custom-Tab unterwegs sind. Nach dem Antippen erscheint eine kompakte Zusammenfassung des jeweiligen Inhalts als schwebendes Fenster, das sich bei Bedarf erweitern lässt. Auch Folgefragen sind möglich, um den zusammengefassten Inhalt noch besser verstehen zu können.

Google setzt dabei im Hintergrund auf das 2.5-Flash-Modell, auch wenn in der Gemini-App die Pro-Variante eingestellt ist. Die Zusammenfassungen folgen einer klaren Anweisung: präzise, verständlich, auf die wichtigsten Punkte konzentriert. Der exakte Prompt lässt sich in der App nachlesen (Quelle: 9to5Google).

Die KI-Zusammenfassung in Aktion. (© 9to5Google)

KI-Zusammenfassung nur für Android

Die neue Zusammenfassungsfunktion steht aktuell ausschließlich Android-Nutzern zur Verfügung. Sie funktioniert sowohl in der stabilen als auch in der Beta-Version der Google-App und ist in Chrome direkt integriert. Eine separate Aktivierung ist nicht notwendig. Wer das Gemini-Overlay nutzt, bekommt die neue Schaltfläche automatisch angezeigt.

Gerade unterwegs dürfte die Funktion eine echte Hilfe sein, etwa beim Lesen langer News-Artikel oder beim schnellen Überfliegen neuer Inhalte. Statt endlos zu scrollen, reichen ein paar Sekunden für den Überblick. Ob und wann Google die Funktion auch für iOS oder den Desktop freischaltet, ist derzeit noch nicht bekannt.