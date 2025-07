Für E-Auto-Fahrer: Besondere Ladestation belohnt eure Geduld

Der Strompreis für E-Autos richtet sich nach der Jahreszeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein ganz besonderer Ladepark in Deutschland macht es vor: Geduldige E-Auto-Fahrer können jetzt kräftig sparen. Wer sich für das langsamere AC-Laden entscheidet, profitiert von einem gestaffelten Preismodell.

Anzeige

Seed & Greet: Günstige Ladepreise für E-Autos

Am Ladepark Seed & Greet bei Hilden in NRW startet ein an die Jahreszeit angepasstes Preismodell. Wer sein E-Auto hier an den Wechselstrom-Ladepunkten lädt, zahlt je nach Saison unterschiedlich viel – mit spürbaren Vorteilen in den Sommermonaten.

Von Mai bis August zahlen Nutzer 0,25 Euro pro Kilowattstunde an den 7-kW-Ladepunkten und 0,29 Euro bei 22 kW (Quelle: Chip). Zwischen April und September steigen die Preise leicht auf 0,29 Euro (7 kW) bzw. 0,33 Euro (22 kW). Am teuersten wird es in den Wintermonaten. Von Oktober bis März verlangt der Betreiber 0,35 Euro (7 kW) und 0,39 Euro (22 kW).

Grund für die Preisstaffelung ist die eigene Photovoltaikanlage vor Ort. In Kombination mit einem Batteriespeicher ermöglicht sie es, günstig erzeugten Strom im Sommer direkt weiterzugeben. Der Betreiber möchte damit nicht nur das Laden attraktiver machen, sondern auch einen Anreiz schaffen, dann zu laden, wenn besonders viel Sonnenstrom verfügbar ist.

Anzeige

E-Auto-Fahrer profitieren, wenn sie flexibel sind

Wer sein Auto bei Seed & Greet lädt, spart also vor allem in den Monaten, in denen die Solaranlage besonders viel Strom liefert. Der Ladepark richtet sich gezielt an Fahrer, die ihr Auto während längerer Aufenthalte laden, beispielsweise während der Arbeit, beim Einkaufen oder auf Ausflügen.

Das neue Modell zeigt, wie sich lokale Stromproduktion und attraktive Ladepreise sinnvoll verbinden lassen. Wer flexibel laden kann, profitiert von günstigeren Konditionen und sorgt nebenbei dafür, dass erneuerbare Energien bestmöglich genutzt werden.