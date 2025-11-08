Für Elon Musks Mega-Bonus müsstet ihr 16 Millionen Jahre arbeiten

Nicht mal von 1 Billion Dollar kann Elon Musk wohl noch beeindruckt werden.© IMAGO / ABACAPRESS / Bearbeitung: GIGA 1 / 11

Was würdet ihr mit einem Bonus von fast 1 Billion Euro tun?

Tesla-Aktionäre haben entschieden: Firmenchef Elon Musk soll einen gigantischen Bonus in Form von Aktienpaketen bekommen, der im Optimalfall einen Wert von 1 Billion US-Dollar (etwa 871 Milliarden Euro) haben könnte (Quelle: Tagesschau). Diese Summe ist vermutlich nicht nur für uns schwer zu fassen, deshalb haben wir sie für euch ins Verhältnis gesetzt. Elon Musk, ohnehin schon reichster Mensch der Welt, wird damit noch wohlhabender. Und man darf die Frage stellen: Wie viel ist zu viel?

Hier ein paar Vergleiche, die helfen, diese Frage zu beantworten.