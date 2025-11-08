Für Elon Musks Mega-Bonus müsstet ihr 16 Millionen Jahre arbeiten

Was würdet ihr mit einem Bonus von fast 1 Billion Euro tun?
Tesla-Aktionäre haben entschieden: Firmenchef Elon Musk soll einen gigantischen Bonus in Form von Aktienpaketen bekommen, der im Optimalfall einen Wert von 1 Billion US-Dollar (etwa 871 Milliarden Euro) haben könnte (Quelle: Tagesschau). Diese Summe ist vermutlich nicht nur für uns schwer zu fassen, deshalb haben wir sie für euch ins Verhältnis gesetzt. Elon Musk, ohnehin schon reichster Mensch der Welt, wird damit noch wohlhabender. Und man darf die Frage stellen: Wie viel ist zu viel?
Hier ein paar Vergleiche, die helfen, diese Frage zu beantworten.
Ich soll wie lange arbeiten?
Mit dem aktuellen Durchschnittsgehalt von 52.159 Euro pro Jahr müsste eine Person in Deutschland 16.698.939 Jahre arbeiten, um Elons Bonus zu verdienen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Man hätte also im Miozän anfangen müssen zu arbeiten, damals gab es leider nur ein paar Säugetiere und wenig bezahlte Jobs. Die ersten Menschen der Gattung Homo entwickelten sich erst vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren.
Viel Glück, Tesla!
Ein Tesla Model Y kostet aktuell ab 40.000 Euro.
Um 871 Milliarden Euro einzunehmen, müsste Tesla rund 21,8 Millionen des günstigsten Model Y verkaufen. Mit den Verkaufszahlen aus 2024 (1,22 Mio verkaufte Model Y) bräuchte Tesla knapp 18 Jahre, um Elons Bonus reinzuholen (Quelle: Road Genius).
Musk > Deutschland
Der deutsche Staat plant für das Jahr 2026 mit einem Bundeshaushalt von rund 520 Milliarden Euro. Deutschland wird also für Sozialleistungen, Militär, Infrastruktur, Bildung, Forschung, Umweltschutz und mehr 350 Milliarden Euro weniger ausgeben, als Musk mit seinem Bonuspaket bekäme.
Netflix für (fast) alle
Bei 14 Euro im Monat für das Standard-Abo bei Netflix kämen mit Musks Bonus 5,2 Milliarden Jahresabos zusammen – genug für ein Jahr Netflix für einen Großteil der Menschheit.
Entspannt alt werden
Elon Musk könnte mit seinem Bonuspaket mehr als 2 Jahre lang sämtliche Renten in Deutschland bezahlen. In 2024 beliefen sich die auf insgesamt 403 Milliarden Euro (Quelle: Tagesspiegel).
Jackpot!
Der größte Gewinn in der deutschen Lotterie 6 aus 49 betrug 48,58 Millionen Euro. Das sind 0,0056 Prozent von Elons Bonus-Paket (Quelle: Statista).
14 Jahre lang umsonst Bahn fahren
Das Deutschlandticket kostet ab 2026 63 Euro pro Monat. Mit dem Musk-Bonus wären das rund 13,8 Milliarden Monatstickets, die 84 Millionen Menschen in Deutschland könnten damit knapp 14 Jahre gratis Bahn fahren.
Ich kaufe mir die Welt
Würde Musk den aktuellen Börsenwert bezahlen, könnte er von seinem Bonus Netflix (402 Milliarden Euro Marktwert), Samsung (378 Milliarden) und Nike (79 Milliarden) kaufen – und hätte dann immer noch 12 Milliarden Euro übrig.
Geld für wirklich jeden
Aktuell leben etwa 8,25 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Jeder Mensch könnte mit dem Bonuspaket also etwa 105 Euro erhalten – Cash in die Hand, einfach so.
Smartphones verschenkt!
Im Schnitt geben Deutsche für ein neues Handy 800 Euro aus (Quelle: Logitel). Elon Musk könnte demnach etwa 1,1 Milliarden Handys kaufen – das sind fast 13 pro Bundesbürger.