Für Fritzbox-Besitzer: Neues Router-Update bringt euch stabileres Internet

Fritz erweitert sein Labor-Programm.

Fritz öffnet sein Labor erneut: Bei der aktuellen Testphase für Fritz OS 8.20 ist nun ein weiteres Router-Modell dabei. Neu ist die Fritzbox 4060. Gleichzeitig bekommen andere Fritz-Router wichtige Korrekturen aufgespielt.

Labor-Update erreicht neue Fritzboxen

Die Vorschauversion auf Fritz OS 8.20 steht jetzt auch für die Fritzbox 4060 bereit. Das Modell hatte bisher kein Labor-Update dieser Art erhalten, obwohl es technisch eigentlich zum aktuellen Portfolio zählt. Mit dem neuen Zugang schließt der Hersteller Fritz, früher als AVM bekannt, also eine Lücke im Testprogramm. Gleichzeitig erhalten die Modelle 7690, 4690 und 4050 eine aktualisierte Firmware, die mehrere Probleme ausräumen soll.

Das Update korrigiert unter anderem eine Schwachstelle im Bereich der Internetverbindung. Nutzer hatten berichtet, dass der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nur funktionierte, wenn das Gerät bereits online war. Diese Einschränkung soll jetzt der Vergangenheit angehören. Auch die Zuweisung von IPv6-Adressen hat der Hersteller überarbeitet, nachdem es hier vereinzelt zu Aussetzern gekommen war.

Die Einbindung weiterer Router in das Labor ist Teil einer breiteren Strategie. In den vergangenen Wochen hatte AVM mehrere Updates für verschiedene Modelle und Repeater bereitgestellt. Dabei wurden auch Geräte erneut in das Labor aufgenommen, die zuvor keine Vorschauversionen mehr erhalten hatten (Quelle: Fritz).

Fritz OS 8.20: Was die neue Version verspricht

Die kommende Betriebssystem-Version bringt nicht nur technische Korrekturen mit, auch funktional tut sich etwas. Eine neue Absicherung bei Verbindungsabbrüchen soll dafür sorgen, dass der Router im Ernstfall automatisch auf eine alternative Verbindung über das Mobilfunknetz umschaltet. Damit verbessert Fritz die Stabilität des Heimnetzes, auch wenn das Festnetz streikt.

Zusätzlich arbeitet der Hersteller an einer einfacheren Möglichkeit, Dateien innerhalb des Heimnetzes zu teilen. Eine neue Freigabeoption über FritzNAS soll diesen Vorgang beschleunigen und weniger Konfiguration erfordern. Diese Funktionen sind noch nicht für alle Modelle freigeschaltet, im Labor-Programm können Interessierte sie aber schon testen (Quelle: WinFuture).