Für Galaxy-Handys: Samsung-Nutzer bekommen Hilfe aus dem Weltraum

Im Ernstfall könnte eine neue Funktion sogar ohne Mobilfunknetz helfen.

Samsung arbeitet an einem Satelliten-Notruf für die hauseigene Nachrichten-App. Erste Hinweise zeigen jetzt, wie der Modus funktionieren könnte und warum er vor allem für bestimmte Nutzergruppen interessant ist.

Samsung: Satelliten-Modus für eigene App entdeckt

Samsung setzt bei Galaxy-Smartphones standardmäßig auf Google Messages, entwickelt die eigene Nachrichten-App aber stetig weiter. In der aktuellen Version sind Codezeilen aufgetaucht, die auf einen „Satellite Mode“ hinweisen. Dieser soll es im Notfall ermöglichen, einfache Textnachrichten über Satellit zu verschicken. Multimedia-Dateien und RCS-Funktionen sind in diesem Modus nicht nutzbar.

Die Funktion ähnelt der Lösung von Apple, die seit dem iPhone 14 verfügbar ist. Damit lassen sich Hilferufe auch ohne Mobilfunknetz absetzen. Das könnte vor allem für Outdoor-Fans, Wanderer oder Reisende in abgelegene Regionen wichtig sein. Samsung würde damit eine klare Lücke im eigenen Angebot schließen.

Wann genau Samsung seinen „Satellite Mode“ veröffentlicht, ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass die Funktion zuerst für kommende Galaxy-Flaggschiffe erscheint (Quelle: SamMobile), aber auch die Falt-Smartphones waren schon als erste Möglichkeit im Gespräch. Offizielle Informationen gibt es bisher aber nicht.

Neuer Wind für Samsung Messages

In den letzten Jahren hat Samsung die Messages-App mehrfach ausgebaut. Nach einer kurzen RCS-Pause kehrte die Funktion zurück. Zusätzlich gab es Updates für Emoji-Reaktionen, Standortfreigabe, Geburtstags-Erinnerungen und Sticker-Optionen. Der Satelliten-Notruf wäre aber das bisher bedeutendste Upgrade.

Mit der Einführung des RCS-Standards auf iPhones verliert Google zudem einen wichtigen Vorsprung bei Messaging-Funktionen. Samsung könnte deshalb die eigene App wieder stärker in den Vordergrund rücken und so unabhängiger von Google werden.