Für Galaxy-Handys: Samsung übernimmt clevere Google-Idee

Samsung schaut bei Google ab.

Samsung arbeitet hinter den Kulissen bereits an One UI 8.5. Erste Hinweise auf die neue Version zeigen eine spannende Neuerung: Mithilfe von KI fasst das System lange Nachrichten automatisch zusammen. Das kennen wir schon von Google.

Samsung: Erste Beta von One UI 8.5 aufgetaucht

Nur wenige Wochen nach dem Start von One UI 8 testet Samsung intern bereits Version 8.5. Die erste Beta mit dem Kürzel „YJH“ kursiert bereits auf manchen Galaxy-S25-Handys, heißt es. Sie bringt nicht nur visuelle Änderungen mit, sondern auch erstmals eine Option für KI-gesteuerte Benachrichtigungen, ganz wie bei Google.

Konkret geht es um automatisch generierte Zusammenfassungen von längeren Nachrichten. Nutzer sehen im Benachrichtigungsfeld dann eine komprimierte Version der Inhalte, zunächst aber anscheinend nur bei Nachrichten auf Englisch oder Koreanisch. Die Funktion zielt vor allem darauf ab, die Informationsflut übersichtlicher zu gestalten.

Neben der KI-Funktion testet Samsung auch eine neue Priorisierung bei Benachrichtigungen. Wichtige Hinweise sollen künftig automatisch weiter oben erscheinen, um sie nicht in der Masse zu verlieren. Den klassische 3D-Effekt bei Icons hat Samsung zudem deutlich reduziert, wodurch die Optik moderner wirkt.

Neue One-UI-Version erscheint mit Galaxy S26

Die finale Version von One UI 8.5 führt Samsung aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit dem Galaxy S26 ein. Einen offiziellen Termin nennt Samsung noch nicht. Eine öffentliche Beta für bestehende Smartphones soll nach der jetzt bekannt gewordenen internen Version schon in Kürze starten (Quelle: Android Central).

Für Nutzer bringt das Update in erster Linie mehr Übersicht und Kontrolle über eingehende Nachrichten. Ob Samsung dabei lieber auf eigene KI-Technik setzt oder Googles Lösung einfach integriert, bleibt noch offen.