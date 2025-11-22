Für iOS und Android: Offizielle App sollten Autofahrer sich nicht entgehen lassen

Bei einer Polizeikontrolle hat man immer den Führerschein dabei – aber wie war das noch gleich mit den Fahrzeugpapieren?

Nie wieder den Fahrzeugschein vergessen und dann unterwegs einmal schweißnasse Hände bekommen, wenn die Polizei vorbeifährt. Wäre schön? Ab sofort ist das kein Problem, denn wer die Sorge kennt, kann sich die Zulassungsbescheinigung Teil I leicht und rechtssicher auf dem Smartphone speichern.

Kraftfahrt-Bundesamt startet digitalen Fahrzeugschein

Die dafür benötigte i-Kfz-App steht zum Download kostenlos für Android-Smartphones oder Apples iPhones bereit:

i-Kfz Kraftfahrt-Bundesamt

Die Vorteile sind klar: Die Zulassungsbescheinigung flattert nicht mehr lose im Auto umher, wird zuhause in der Jackentasche vergessen oder löst sich mit der Zeit im Portemonnaie Stück für Stück in ihre Einzelteile auf. Stattdessen habt ihr sie immer direkt auf dem Smartphone griffbereit.

Dafür, dass der Digitale Fahrzeugschein (DFZ) bei einer Polizeikontrolle auch ausreicht, ist laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gesorgt. Es sind alle notwendigen Daten, die sich auch auf dem Papierschein finden, in der App-Version hinterlegt. Die Polizei muss sich demnach mit der Smartphone-Variante ebenso zufriedengeben wie mit der guten alten physischen Form.

Das KBA weist trotzdem darauf hin, dass ihr auch bei einer offiziellen Kontrolle euer Smartphone nicht aus der Hand geben solltet. Die Polizei könne per Sichtprüfung feststellen, ob es sich bei den Zulassungsunterlagen um eine gültige Version handelt. Um zu zeigen, dass ihr nicht bloß einen Screenshot nutzt, empfehle es sich, in der App hin und her zu navigieren.

Aber Achtung: Bisher gilt die App nur zur Nutzung in Deutschland. Für Ausflüge oder Urlaubsfahrten müsst ihr weiterhin das Original dabei haben.

Wie kommt der Fahrzeugschein aufs Handy?

Um den DFZ zu nutzen, müsst ihr euch zunächst die i-Kfz-App runterladen. Weder für Download noch bei der Nutzung fallen Kosten an. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, eure Kfz-Daten in die App zu laden:

Per QR-Code bei der Zulassung oder im Nachhinein online

über euren elektronischen Personalausweis

Wenn ihr die Online-Funktion eures Persos freigeschaltet habt und ein NFC-fähiges Smartphone nutzt, ist das der einfachste Weg. Denn so könnt ihr direkt auch mehrere auf euch zugelassene Fahrzeuge, etwa Erst- und Zweitwagen in der Familie, in die App integrieren.

Neben der praktischen Kontrollfunktion gibt es noch andere Vorteile des DFZ. So könnt ihr ihn auch einfach mit anderen teilen, wenn ihr euch etwa in der Familie ein Auto teilt. Bisher ist die Nutzung zwar nur natürlichen Personen möglich. Sobald sie für juristische Personen, wie etwa Firmen, nachgeliefert wird, dürfte dieses Feature auch für Mietwagen und Carsharing interessant werden.

Außerdem kann euch die App auch leicht an anstehende Termine wie die nächste Hauptuntersuchung erinnern. Künftig soll auch der digitale Führerschein über die i-Kfz-App genutzt werden können. Spätestens damit wird sie zu einem fast unersetzlichen Begleiter für jeden Autofahrer.