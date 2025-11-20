Für kleine Hände: Lidl verkauft nächste Woche diesen Dyson-Staubsauger für unter 20 Euro

Eure Kids helfen gern im Haushalt mit? Dann ist der kabellose Spielzeugstaubsauger im Dyson-Design, den ihr ab nächster Woche bei Lidl bekommt, die ideale Geschenkidee für Weihnachten.

Viele Hände, schnelles Ende. Kleinkinder haben schon früh Spaß daran, Mama und Papa bei der Hausarbeit zu unterstützen. Umso praktischer, wenn sie Papierschnipsel und Sandkrümel künftig wirklich selbst aufsaugen können und nicht nur so tun.

Bei Lidl gibt es ab dem 27. November einen kabellosen Kleinkinder-Staubsauger, der einem echten Dyson sehr ähnlich sieht, für 19,99 Euro (im Prospekt anschauen). Auch im Online-Shop ist der Kinder-Staubsauger erhältlich (bei Lidl anschauen). Dort zahlt ihr aktuell 28,99 Euro.

Für wen lohnt sicher der Spielzeugstaubsauger?

Der Dyson-Staubsauger im Miniaturformat eignet sich für Kinder ab drei Jahren, die Freude daran haben, die Eltern zu imitieren und im Haushalt mitanzupacken.

Habt ihr als Eltern auch einen Dyson-Staubsauger zu Hause, fasziniert es euren Nachwuchs sicher, eine kleine Variante davon zu bekommen.

Kinder, die gern Rollenspiele spielen und in Fantasiewelten eintauchen, werden ebenfalls Freude am Staubsauger haben.

Bei älteren Kids ab sechs Jahren wird der Staubsauger vielleicht keine große Begeisterung auslösen oder schnell in der Ecke landen.

Der Staubsauger von Casdon kann wirklich kleine Partikel, Papierschnipsel oder Schmutz aufsaugen und gibt dabei auch noch realistische Geräusche von sich. Bunte Kugeln, die im transparenten Zylinder herumschwirren, sorgen für Spielspaß. Das Design im Dyson-Look ist modern und erinnert stark an die Erwachsenen-Versionen der kabellosen Handsauger.

Praktisch: Der Spielzeugstaubsauger verfügt über einen abnehmbaren Aufsatz und verschiedene Düsen, wie man es auch von echten Staubsaugern kennt. Hat euer Kind fleißig gesaugt, leert ihr den Staubbehälter einfach aus. Der Kleinkinder-Staubsauger ist batteriebetrieben, wobei ihr euch um die drei AA-Batterien selbst kümmern müsst, da sie nicht beiliegen.

So kommt der Mini-Dyson bei den Kunden an

Im Lidl-Online-Shop empfehlen achtzig Prozent der Kunden den Mini-Dyson weiter. Der Spielzeugstaubsauger wurde mit 4,1 von 5 Sternen bewertet, wobei bislang nur 16 Kunden ihre Meinung dagelassen haben. Die Kunden loben das Preis-Leistungs-Verhältnis und betonen, dass der Staubsauger sehr robust ist.

