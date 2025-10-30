Für kleine und große Kids: Mit ChatGPT Dino-Bilder zum Ausmalen erstellen

Dinos gehören zu den faszinierendsten Wesen, die einmal tatsächlich gelebt haben. Ihr findet sie in vielen Kindermalbüchern und große wie kleine Kids sind davon fasziniert. Sucht ihr nach Malvorlagen, könnt ihr sie mit ChatGPT erstellen oder online finden.

So einfach erstellt ihr Ausmalbilder mit ChatGPT

ChatGPT ist für Basis-Nutzer kostenlos und bietet bereits eine große Funktionsvielfalt. Die Bildergenerierung ist auf drei Stück pro Tag begrenzt. Mit der Pro-Version könnt ihr in drei Stunden jeweils 50 Bilder generieren, genug Vorlagen zum Malen also.

Für ein gutes Ergebnis benötigt ihr einen Prompt, der eure Wünsche übermittelt. Achtet auf spezifische Angaben, wenn ihr euch ein ganz bestimmtes Motiv wünscht. Diese Angaben helfen bei der Erstellung:

Das Alter eurer Kinder

Das gewünschte Motiv mit Besonderheiten

Zusätzliche Wünsche wie viele Malfelder oder dicke Umrahmungen

Die gewünschte Ausmaldauer

Wenn ihr auf diese Angaben verzichtet, generiert ChatGPT ein Bild nach „Gutdünken“. Das Motiv wird auf Basis der gelernten Inhalte der KI ausgewählt. Eine Altersgruppe ist aber wichtig, sonst ist das Bild für euer Kind womöglich zu leicht oder zu schwer.

Ich habe ChatGPT um ein Dino-Bild zum Ausmalen für ein vierjähriges Kind gebeten, ohne weitere Angaben zu machen.

Ein Ausmalbild ohne weitere Angaben (© KI-generiert mit ChatGPT)

Promptbeispiele für einfache und kindgerechte Ausmalbilder mit Dinomotiven

Mit dem vorgegebenen Alter sagt ihr der KI, wie schwierig das generierte Bild sein darf. Ich zeige euch hier einen etwas spezifischeren Prompt, bei dem ich das Alter und das Wunschmotiv vorgegeben habe.

Mein Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild für ein siebenjähriges Kind. Das Bild soll zwei Dinosaurier in kindgerechtem Format zeigen. Sie stehen an einem Strand, die Sonne scheint. Die Ausmalzeit sollte maximal 45 Minuten betragen.“

KI-generiertes Ausmalbild mit Vorgaben (© KI-generiert mit ChatGPT)

Für ältere Kids dürfen Motiv und Ausmaldauer gern etwas komplizierter sein. Im nächsten Prompt habe ich ChatGPT um ein Bild mit verschiedenen Vorgaben und einem Altersspektrum von 12 bis 14 Jahren gebeten. Beim Ergebnis fällt auf, dass die KI einzelne Linien nur sehr dünn platziert hat, womöglich um dem Kind einen individuellen Malspielraum zu lassen.

Mein Prompt: „Erstelle mir jetzt ein Ausmalbild mit Dinos für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren. Es soll auch kleine Flächen beinhalten und eine Ausmalzeit von 60 Minuten haben. Als Motiv sind Dinosaurier in einem Wald gewünscht.“

Dieses Ausmalbild ist für ältere Kinder gedacht (© KI-generiert mit ChatGPT)

Wenn ihr ChatGPT nicht nutzt, könnt ihr auch mit anderen KI-Systemen wie Perplexity, Copilot oder Gemini Bilder generieren. Die obigen Promptbeispiele eignen sich für alle generativen KI-Systeme mit Bildgenerator.

Kostenlose Ausmalbilder mit Dinos online finden

Manchmal muss es schnell gehen oder ihr habt euer Limit bei ChatGPT schon erreicht. Wenn es sich um ein Bild zum Ausmalen ohne kommerzielle Nutzung handelt, findet ihr bei Pinterest jede Menge Vorlagen mit Dino-Motiven.

Auch die Website malvorlagen-bilder.de bietet eine solide Auswahl in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ihr dürft die Bilder jedoch nur für den Eigengebrauch nutzen. Eine dritte Alternative ist supercoloring.com. Hier sind einige Bilder dabei, die auch für größere Kinder gut geeignet sind.