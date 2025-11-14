Für kurze Zeit: MediaMarkt verkauft Gaming-Laptop von Gigabyte zum Niedrigpreis

Wer einen leistungsstarken Gaming-Laptop mit aktueller Hardware sucht, wird bei MediaMarkt fündig: Dort gibt es ein entsprechendes Modell vom Hersteller Gigabyte zum stark vergünstigten Preis zu kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Der Gaming-Laptop A16 vom Hersteller Gigabyte ist bei MediaMarkt aktuell für nur 999 Euro statt 1.499 Euro erhältlich (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Allerdings solltet ihr euch bei Interesse mit einem Kauf beeilen, denn das Angebot gilt nur noch bis zum 27.11.2025 um 20 Uhr.

Gigabyte Gaming-Laptop A16 Statt 1.499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 14:04 Uhr

Was bietet der Gaming-Laptop von Gigabyte?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Große SSD

Recht wenig Arbeitsspeicher

Als CPU werkelt in dem Laptop ein AMD-Ryzen-7 der 200er-Serie (Ryzen AI), welcher sowohl für Gaming, als auch für produktive Anwendungen eine hohe Leistung bietet. Als Grafikchip ist ein Nvidia-GeForce-RTX-5060-Laptop-GPU verbaut, welcher im Vergleich zu Modellen der Vorgängerserie RTX 40 eine gesteigerte Leistung und auch eine verbesserte Energieeffizienz bietet. Funktionen wie Raytracing und DLSS 3.5 sorgen außerdem für hohe Details und flüssige Bildraten selbst bei hohen Auflösungen.

Das 16-Zoll-Display des Gaming-Laptops löst mit 1920 x 1200 Pixeln auf und kommt im 16:10-Format und einer Bildwiederholrate von 165 Hertz. Das 180-Grad-Scharnier sorgt für die Möglichkeit des flexiblen Einsatzes beim Gaming und anderen Anwendungen, während der Dolby-Atmos-Sound für einen satten räumlichen Klang sorgt.

Bezüglich Speicher verfügt der Gigabyte-Laptop über 16 GB RAM und eine großzügige 1 TB SSD. Eine Tastaturbeleuchtung ist ebenso vorhanden wie ein USB-Power-Delivery-Anschluss zum schnellen Laden. Mit dem Internet beziehungsweise anderen Geräten verbunden werden kann das Laptop per WiFi und Bluetooth, ebenso ist ein LAN-Anschluss vorhanden. Weitere Anschlüsse sind USB-C mit DisplayPort, USB-A, HDMI und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Gigabyte Gaming-Laptop A16 jetzt ab 999,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2025 14:04 Uhr

Für wen eignet sich der Gaming-Laptop von Gigabyte?

Das Notebook von Gigabyte lohnt sich für alle, die einen Gaming-Laptop mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Auch für Videobearbeitung ist das Gerät aufgrund des starken Grafikchips geeignet. Während die Größe der SSD mit 1 TB großzügig ausfällt, sind 16 GB RAM für einen Gaming-Laptop doch recht wenig. Allerdings kann der Arbeitsspeicher laut Hersteller auf bis zu 64 GB erweitert werden.

