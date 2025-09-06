Für nur 1,99 Euro: Aldi bringt diese Woche überall Licht ins Dunkel

Ein kleines Gadget bei Aldi sorgt für Helligkeit in jeder dunklen Ecke.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft LED-Taschenlampe für ab 1,99 Euro

Ab Donnerstag, dem 11. September, lohnt sich ein Blick in die Regale von Aldi Nord und Aldi Süd. Dort gibt es eine neue LED-Taschenlampe der Aldi-Marke Casalux, die mit einem Preis von 1,99 Euro bei Aldi Nord und 2,99 Euro bei Aldi Süd echte Schnäppchenjäger anlockt.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot mit den unterschiedlichen Preisen gelistet. Aldi Nord will nur 1,99 Euro haben:

Aldi Nord ist günstiger. (© Aldi-Nord-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Aldi Süd verlangt mit 2,99 Euro für das gleiche Produkt deutlich mehr:

Aldi Süd verlangt mehr. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Im Doppelpack kosten ähnliche LED-Lampen bei Amazon kaum mehr:

Flintronic Mini-LED-Taschenlampe im Doppelpack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2025 18:16 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der LED-Taschenlampe bei Aldi

Für Outdoor- oder Heimwerker-Fans, die eine kompakte, robuste Lampe mit langer Garantie als Backup schätzen.

Für Gelegenheitsnutzer, die eine günstige und sofort einsatzbereite Taschenlampe inklusive Batterien suchen.

Für Profis oder Vielfachnutzer, die eine deutlich höhere Helligkeit, längere Laufzeit oder Spezialfunktionen erwarten.

Die kleine Lampe hat es in sich: Mit einer Leistung von 1 Watt, einer Farbtemperatur zwischen 8.000 und 10.000 Kelvin und bis zu 80 Lumen Helligkeit sorgt sie für anständiges Licht in dunklen Situationen. Besonders praktisch: Die benötigten AAA-Batterien sind schon im Lieferumfang enthalten. Und damit Käufer länger Freude an dem kleinen Helfer haben, gibt es gleich drei Jahre Herstellergarantie obendrauf.

Aldi bringt die Taschenlampe in zwei Varianten in die Filialen:

Wer es kompakt mag, greift zur kurzen Version mit Trageriemen. Sie misst etwa 3 × 9 Zentimeter und ist in den Farben Blau, Rot oder Schwarz erhältlich.

Wer eine schlankere Bauform bevorzugt, entscheidet sich für die längliche Version mit Stiftclip, rund 2 × 13 Zentimeter groß, wahlweise in Blau oder Rot.

Anzeige

Beide Modelle eignen sich für vielseitige Einsätze: sei es beim Camping, auf Nachtwanderungen, beim Heimwerken oder als Notfalllicht für zu Hause und im Auto. Die robuste Bauweise und die einfache Handhabung machen die Taschenlampen zu einem unkomplizierten Alltagsbegleiter.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.