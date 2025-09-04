Für nur 1,99 Euro: Aldi bringt nächste Woche überall Licht ins Dunkel

Ein kleines Gadget bei Aldi sorgt für Helligkeit in jeder dunklen Ecke.
Aldi verkauft LED-Taschenlampe für ab 1,99 Euro
Ab Donnerstag, dem 11. September, lohnt sich ein Blick in die Regale von Aldi Nord und Aldi Süd. Dort gibt es eine neue LED-Taschenlampe der Aldi-Marke Casalux, die mit einem Preis von 1,99 Euro bei Aldi Nord und 2,99 Euro bei Aldi Süd echte Schnäppchenjäger anlockt.
Im Prospekt ist das Angebot mit den unterschiedlichen Preisen gelistet. Aldi Nord will nur 1,99 Euro haben:
Aldi Süd verlangt mit 2,99 Euro für das gleiche Produkt deutlich mehr:
Im Doppelpack kosten ähnliche LED-Lampen bei Amazon kaum mehr:
Für wen lohnt sich der Kauf der LED-Taschenlampe bei Aldi
- Für Outdoor- oder Heimwerker-Fans, die eine kompakte, robuste Lampe mit langer Garantie als Backup schätzen.
- Für Gelegenheitsnutzer, die eine günstige und sofort einsatzbereite Taschenlampe inklusive Batterien suchen.
- Für Profis oder Vielfachnutzer, die eine deutlich höhere Helligkeit, längere Laufzeit oder Spezialfunktionen erwarten.
Die kleine Lampe hat es in sich: Mit einer Leistung von 1 Watt, einer Farbtemperatur zwischen 8.000 und 10.000 Kelvin und bis zu 80 Lumen Helligkeit sorgt sie für anständiges Licht in dunklen Situationen. Besonders praktisch: Die benötigten AAA-Batterien sind schon im Lieferumfang enthalten. Und damit Käufer länger Freude an dem kleinen Helfer haben, gibt es gleich drei Jahre Herstellergarantie obendrauf.
Aldi bringt die Taschenlampe in zwei Varianten in die Filialen:
- Wer es kompakt mag, greift zur kurzen Version mit Trageriemen. Sie misst etwa 3 × 9 Zentimeter und ist in den Farben Blau, Rot oder Schwarz erhältlich.
- Wer eine schlankere Bauform bevorzugt, entscheidet sich für die längliche Version mit Stiftclip, rund 2 × 13 Zentimeter groß, wahlweise in Blau oder Rot.
Beide Modelle eignen sich für vielseitige Einsätze: sei es beim Camping, auf Nachtwanderungen, beim Heimwerken oder als Notfalllicht für zu Hause und im Auto. Die robuste Bauweise und die einfache Handhabung machen die Taschenlampen zu einem unkomplizierten Alltagsbegleiter.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.