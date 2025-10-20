Für nur 12,99 Euro: Aldi verkauft bald eine mobile Garage für euer Auto

Aldi hat eine günstige Lösung, wenn euer Auto im Winter friert oder im Sommer verstaubt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft mobile Garage für 12,99 Euro

Wer sein Auto liebt, will es vor Wind, Wetter und Staub schützen – und genau das ermöglicht Aldi mit einem überraschend günstigen Produkt: Ab dem 27. Oktober bekommt ihr bei Aldi Nord und Süd die RIDE+GO Auto-Vollgarage zum Preis von nur 12,99 Euro pro Stück.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi schützt euer Auto für nur 12,99 Euro. (© Aldi-Süd-Prospekt / RIDE & GO / Screenshot: GIGA)

Ähnliche Lösungen von Amazon kosten spürbar mehr:

TK Gruppe Universal Autoplane Vollgarage Wasserdichte Autoabdeckung für alle Fahrzeugklassen. Mit UV-Schutz, reflektierender Silberoberfläche und elastischer Befestigung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 10:22 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die ihr Auto draußen parken müssen: Schützt zuverlässig vor Regen, Laub, Schnee und UV-Strahlung – ideal für Stellplätze ohne Überdachung.

Für Autofans, die ihre Fahrzeuge überwintern: Das lackschonende Innenvlies bewahrt Oldtimer oder Zweitwagen vor Staub und Kratzern in der Garage.

Nicht ideal für Nutzer, die ihr Auto täglich bewegen: Das regelmäßige Auf- und Abziehen kann auf Dauer umständlich sein – die Plane ist eher für längere Standzeiten gedacht.

Die flexible Abdeckung gibt es in verschiedenen Größen und Varianten – je nachdem, ob ihr euer Fahrzeug drinnen oder draußen abstellen wollt. Beide Versionen schützen den Lack zuverlässig vor Schmutz, Kratzern und Witterungseinflüssen und lassen sich dank elastischem Saum oder Gurtsystem leicht befestigen.

Für den Innenbereich setzt Aldi auf ein besonders sanftes Polyester-Vlies, das sich ideal zum Überwintern oder Einlagern eignet. Es ist lackschonend, atmungsaktiv und lässt sich mit wenigen Handgriffen anbringen – perfekt also für Oldtimer-Fans oder alle, die ihr Auto länger abstellen. Die Indoor-Version ist in Grau erhältlich und kommt in zwei Größen (M und L).

Anzeige

Die Outdoor-Variante ist dagegen deutlich robuster: Sie besteht aus wasserfestem Polyester, ist temperaturbeständig von −30 bis +50 °C und schützt zuverlässig vor Schnee, Eis und Schmutz. Zwei Gurte an Front und Heck sorgen dafür, dass die Plane auch bei Wind sicher sitzt. Diese Variante gibt’s in Blau und in vier Größen – von M bis SUV.

Beide Modelle kommen mit einer praktischen Aufbewahrungstasche und einer Typenliste, mit der ihr die passende Größe für euer Fahrzeug leicht findet. Damit wird die Vollgarage zur günstigen Alternative zu teuren Carports oder festen Abdecksystemen.