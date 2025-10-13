Für nur 12,99 Euro versüßt euch Aldi Süd bald den Tag

Diese Küchenhelfer sorgen für süße Momente.

Wer gerne Süßes isst, kommt an einem Waffeleisen in der eigenen Küche nicht vorbei. Bei Aldi Süd bekommt ihr so ein nützliches Gerät ab Donnerstag, den 23. Oktober 2025, für nur 12,99 Euro. Alternativ gibt es in den Filialen zum gleichen Preis auch einen Crêpe-Maker.

Wer es süß mag, braucht ein Waffeleisen in der Küche. (© Aldi Süd Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Auch bei Amazon findet ihr Waffeleisen, allerdings sind diese zumeist deutlich teurer – bei Aldi bekommt ihr also ein echtes Schnäppchen:

Für wen lohnt sich das Waffeleisen bei Aldi Süd?

Für alle, die zuhause Waffeln herstellen wollen.

Für alle, die dank Temperaturregler den Bräunungsgrad individuell im Auge behalten wollen.

Nicht geeignet, wenn ihr nach einem größeren Gerät sucht.

Bei Aldi Süd gibt es das Waffeleisen von Ambiano in zwei unterschiedlichen Ausführungen – einerseits für die quadratischen belgischen Waffeln, andererseits für die etwas dünnere, herzförmige Variante.

Beide bieten eine Antihaft-Beschichtung, sodass die Reinigung nach der Nutzung leichter fällt. Außerdem haben die Waffeleisen stufenlose Temperaturregler und eine Backampel, die euch anzeigt, wann eure Leckereien fertig sind.

Falls ihr es stattdessen gerne etwas französischer mögt, bekommt ihr zum gleichen Preis einen Crêpe-Maker. Dieses Gerät verfügt über eine Backplatte mit 30 cm Durchmesser, einen Teigverteiler und einen Crêpewender, damit die hauchdünnen Eierkuchen auch perfekt gelingen.

Für Waffeln und Pancakes: Amazon bietet Multifunktionsgeräte

Falls ihr sowohl belgische Waffel als auch Pancakes mögt und darüber hinaus auch zu einer Sandwichpresse nicht Nein sagen würdet, könnt ihr euch bei Amazon ein cleveres 3-in-1-Gerät besorgen. Zwar kostet der Küchenhelfer von Baker’s Friend mit 54,99 Euro deutlich mehr, aber immerhin spart ihr somit Platz in der Küche (bei Amazon ansehen).