Für nur 19,99 Euro: Aldi verkauft Montag eine Überwachungskamera, der nichts entgeht

Aldi verkauft am 29. September 2025 ein unscheinbares Gerät, das für mehr Sicherheit sorgt.

Aldi verkauft Überwachungskamera für 19,99 Euro

Am Montag, dem 29. September, bietet Aldi eine smarte 360-Grad-Überwachungskamera von Rollei zum drastisch reduzierten Preis an. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 Euro zahlen Käuferinnen und Käufer nur 19,99 Euro – ein Preisnachlass von satten 71 Prozent. Es handelt sich um ein lokales Angebot in den Filialen.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi Nord verlangt nur 19,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prospekt / Rollei / Screenshot: GIGA)

Andere Händler können da kaum mithalten.

Rollei Indoor Security Cam IPC-88 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2025 13:53 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Überwachungskamera?

Einsteiger ins Smart Home, die eine günstige und einfache Überwachungslösung für Wohnung, Büro oder Kinderzimmer suchen.

Preisbewusste Käufer, die Full-HD-Qualität, Nachtsicht und App-Steuerung wollen, ohne 50–100 Euro oder mehr auszugeben.

Anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf professionelle Sicherheitslösungen mit Cloud-Speicher, wetterfester Außennutzung oder erweiterten Datenschutzfunktionen legen.

Die Kamera, Modell IPC-88, ist für den Innenbereich gedacht und bringt zahlreiche Funktionen mit, die sonst oft teureren Geräten vorbehalten sind. Sie liefert Videos in Full-HD-Qualität, deckt dank Weitwinkelobjektiv größere Räume ab und kann Bewegungen mit Auto-Tracking intelligent verfolgen. Besonders praktisch: Die Kamera ist flexibel schwenk- und neigbar und lässt sich so an unterschiedliche Räume anpassen.

Neben einer soliden Videoqualität bietet die Rollei-Kamera eine integrierte Nachtsichtfunktion und Zwei-Wege-Audio. Damit könnt ihr nicht nur hören, was im überwachten Bereich passiert, sondern auch direkt über die Kamera sprechen – ein Feature, das sich zum Beispiel für die Kommunikation mit Kindern oder Haustieren eignet.

Die Verbindung erfolgt kabellos über WLAN, ein Netzwerkkabel ist nicht nötig. Die Steuerung läuft bequem über eine kostenlose App, die sowohl für iOS als auch Android erhältlich ist. Mitgeliefert wird eine Wandhalterung, sodass die Kamera wahlweise aufgestellt oder an der Wand befestigt werden kann. Per USB-Kabel versorgt ihr die Kamera mit Strom.

