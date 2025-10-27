Für nur 24,99 Euro bringt Aldi den Weihnachtsmarkt zu euch nach Hause

Glühwein darf in der Weihnachtszeit einfach nicht fehlen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Wenn ihr dieses Jahr wieder richtig Lust auf den Winter-Drink schlechthin habt, dafür aber nicht das Haus verlassen wollt, könnt ihr euch auch ganz einfach einen Glühweinautomaten kaufen – bei Aldi Süd gibt es solch ein Gerät ab dem 10. November 2025 bereits für nur 24,99 Euro.

Mit diesem Gerät holt ihr euch den Weihnachtsmarkt nach Hause. (© Aldi Süd Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Auch bei Amazon gibt es Glühweinautomaten – allerdings kosten diese etwas mehr.

Glühweinkocher Der Glühweinautomat von Cecaylie hat eine Füllkapazität von 8,8 Litern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 12:08 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Glühweinautomat bei Aldi Süd?

Für alle, die im Winter gerne Glühwein oder andere Heißgetränke trinken.

Für alle, die Glühwein auch abseits vom Weihnachtsmarkt genießen wollen.

Nicht für große Mengen geeignet.

Der Glühweinautomat von Ambiano bietet ein Fassungsvermögen von 4 Litern. Ihr könnt die Temperatur flexibel zwischen 40 und 100 Grad einstellen. Mit der Warmhaltefunktion eignet sich das Gerät für alle denkbaren Heißgetränke – es muss nicht immer zwangsläufig Glühwein sein.

Mit dem inkludierten Zapfhahn könnt ihr das Getränk ganz einfach ausschenken und die praktische Tropfschale verhindert nervige Lachen auf der Arbeitsplatte in der Küche. 3 Jahre Garantie gibt Aldi wie gewohnt ebenfalls dazu.

Amazon bietet Glühweinautomaten für größere Gruppen

Wenn euch die Füllmenge von 4 Litern nicht ausreicht, dann lohnt sich ein Blick auf Amazon. Dort gibt es zum Beispiel den vergleichsweise riesigen Einkochautomaten von Clatronic mit einem Fassungsvermögen von 25 Litern für 69,99 Euro, der bei knapp 700 abgegebenen Stimmen eine gute Wertung von 4,2 von 5 Sternen vorweisen kann (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.