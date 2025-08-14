Für nur 26,95 Euro: Amazon verscherbelt geniales Gadget, das euch jetzt Haut rettet

Nichts kann einen schönen Urlaub bei gutem Wetter so schnell kaputtmachen wie nervige Mückenstiche. Ein Insektenstichheiler gehört deswegen in jedes Gepäck. Bei Amazon könnt ihr euch den nützlichen BR 90 von Beurer jetzt zum Top-Preis sichern.

Wenn ihr regelmäßig mit Mücken und anderen beiß- und stichwütigen Insekten zu kämpfen habt, hilft euch ein Insektenstichheiler dabei, die Sommersaison zu genießen. Den Beurer BR 90 gibt es aktuell für nur 26,95 Euro statt 39,99 Euro – ein Rabatt von 33 Prozent (bei Amazon ansehen). Für Prime-Kunden erfolgt der Versand kostenlos.

Beurer BR 90 Insektenstichheiler Statt 39,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 12:36 Uhr

Für wen lohnt sich der BR 90 Insektenstichheiler von Beurer?

Für alle, die oft unter Mückenstichen leiden.

Für alle, die in eine besonders gefährdete Region verreisen oder in der warmen Jahreszeit viel in der Natur unterwegs sind.

Nicht ideal für Menschen mit extrem temperaturempfindlicher Haut.

Der Beurer BR 90 Insektenstichheiler verschafft euch bei Insektenstichen und –bissen schnell Linderung. Dieser Effekt wird erreicht, indem das Gadget an die betroffene Stelle gehalten wird. In seiner Spitze ist eine kleine Keramikplatte eingesetzt, die sich auf 50 Grad Celsius erhitzt. Durch die Wärmeentwicklung werden die Schwellung und der Juckreiz gelindert und die Heilung angenehmer gestaltet.

Dank der eingebauten Lampe im BR 90 seht ihr auch in dunkler Umgebung immer genau, wo ihr den Insektenstichheiler ansetzen solltet.

Dadurch, dass keine Chemie verwendet wird, ist die Anwendung auch für Schwangere bedenkenlos. Der BR 90 verfügt zudem über zwei Modi und ist auch für empfindliche Haut geeignet. Mit einer Wertung von 4,5 Sternen bei über 12.000 Bewertungen hat der Insektenstichheiler schon viele Kunden auf Amazon überzeugt.

Insektenstichheiler: Alternativen bei Amazon

Beurer bietet mit dem BR 60 auch noch ein kleineres Modell an – es setzt auf die gleiche Wirkweise, hat allerdings keine eingebaute Lampe, sodass ihr ihn zum Beispiel abends beim Camping nicht ganz so einfach nutzen könnt. Momentan kostet diese leicht abgespeckte Variante bei Amazon dafür aber auch nur 15,99 Euro (bei Amazon ansehen).

