Für nur 39,99 Euro: Aldi verkauft bald einen Küchen-Helfer, der eine Sache besonders gut kann

Herbstzeit ist Suppenzeit – und Aldi hat den passenden Küchen-Helfer für euch im Angebot.

Aldi verkauft Suppenbereiter für 39,99 Euro

Suppen gehören für viele zum Herbst wie bunte Blätter und kühle Abende. Wer keine Lust auf langes Schnippeln und Rühren hat, dürfte sich über ein neues Angebot von Aldi Süd freuen: Ab dem 9. Oktober gibt es dort einen Suppenbereiter der Eigenmarke Ambiano für 39,99 Euro.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi macht das Kochen von Suppen zum Kinderspiel (© Aldi-Süd-Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Wollt ihr nicht warten, könnt ihr zum gleichen Preis bei Amazon zuschlagen:

Morphy Richards Suppenbereiter Kompakter 1-Liter-Suppenbereiter mit 900 W Leistung, bereitet frische, hausgemachte Suppe in nur 19 Minuten zu Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 12:31 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Suppenbereiters bei Aldi Süd?

Für Familien oder Haushalte, die oft Suppe essen und mit einem Gerät gleich mehrere Portionen unkompliziert zubereiten wollen.

Für Berufstätige oder Kochmuffel, die nach Feierabend schnell eine warme Mahlzeit ohne großen Aufwand möchten.

Für Hobbyköche, die gerne verschiedene Zutaten und Konsistenzen manuell verarbeiten und beim Kochen lieber volle Kontrolle haben.

Das Gerät verspricht frische, selbstgemachte Suppen in weniger als 30 Minuten. Mit einem Fassungsvermögen von rund 1,6 Litern ist es groß genug, um gleich mehrere Portionen zuzubereiten – praktisch für Familien oder für alle, die gerne vorkochen.

Der Küchenhelfer kann nicht nur Suppen kochen. Zur Auswahl stehen sechs Funktionen: Mixen, Warmhalten, Smoothie, Kompott, grobe Suppe und feine Suppe. Damit eignet sich das Gerät nicht nur für heiße Mahlzeiten, sondern auch für frische Getränke und Desserts. Ein Display zeigt die Restlaufzeit der Programme an, und der abnehmbare Deckel erleichtert die Reinigung.

Mit seinem Edelstahlgehäuse wirkt das Gerät robust, und Aldi verspricht eine Garantie von drei Jahren. Das dürfte viele Käufer beruhigen, die bei günstigen Küchengeräten sonst skeptisch werden. Die Einführung zum Herbst passt perfekt in die Jahreszeit. Gerade jetzt, wenn die Tage kürzer und kälter werden, steigt die Lust auf warme Mahlzeiten.

