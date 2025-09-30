Für nur 7,99 Euro: Aldi sorgt mit Zauberstab für ein magisches Lichtspektakel

Magie fürs Wohn- oder Kinderzimmer gibt es bald nicht mehr nur in Fantasiegeschichten, sondern auch vom Discounter Aldi Süd.

Aldi Süd verkauft schwebende LED-Kerzen mit Zauberstab

Ab dem 13. Oktober zieht bei Aldi Süd ein echtes Deko-Highlight ein: das Set „Schwebende Kerzen mit Zauberstab“ der Eigenmarke Home Creation. Für gerade einmal 7,99 Euro bekommt ihr gleich zehn LED-Kerzen, die sich per Zauberstab fernsteuern lassen – inklusive Batterien, Nylonschnur und Klebepads für die Befestigung.

Im Prospekt könnt ihr euch diese magische Beleuchtung anschauen:

Mit dem Zauberstab steuert ihr das Licht. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon kostet eine Alternative etwas mehr, doch ihr bekommt auch mehr Kerzen:

Für wen lohnt sich der Kauf der schwebenden LED-Kerzen

Familien mit Kindern: Der Zauberstab macht die Kerzen zum spielerischen Erlebnis und sorgt für Begeisterung bei Halloween oder an Weihnachten.

Deko-Fans: Wer sein Zuhause gerne mit stimmungsvollen Licht-Highlights schmückt, bekommt für wenig Geld ein Set mit Komplettausstattung.

Minimalisten oder Puristen: Wer keine Lust auf batteriebetriebene Deko oder künstliches Flackern hat, wird mit den Kerzen kaum glücklich.

Die Kerzen sind jeweils rund 15 Zentimeter hoch und erzeugen ein warmes, sanft flackerndes Licht, das echten Flammen erstaunlich nahekommt. Neben klassischem Weiß steht auch ein gelblicher Farbton zur Verfügung. Das sorgt für noch mehr Atmosphäre – egal, ob ihr es gruselig, festlich oder romantisch mögt.

Das eigentliche Highlight steckt im Zubehör: Der beiliegende Zauberstab misst über 35 Zentimeter und dient als Fernbedienung. Mit einem Schwenk oder Knopfdruck bringt ihr die Kerzen zum Leuchten, ohne direkt nach Schaltern suchen zu müssen. Ein kleiner Gimmick, der gerade für Kinder und Fans von magischen Welten einen besonderen Reiz hat.

Im Set enthalten ist außerdem alles, was ihr für die „schwebende“ Illusion braucht: eine Nylonschnur zum Aufhängen und Klebepads, die für sicheren Halt sorgen. Dank der mitgelieferten AAA-Batterien sind die Kerzen sofort einsatzbereit. Und falls doch mal etwas nicht funktioniert, greift die Aldi-typische 3-Jahres-Garantie.

