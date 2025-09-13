Für nur 9,99 Euro: Aldi verkauft Montag ein echtes Multitalent für den Schreibtisch

Aldi Süd löst mit dem Multitalent gleich drei Probleme auf eurem Schreibtisch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft eine Schreibtischleuchte mit kabelloser Ladefunktion

Am 15. September bringt Aldi Süd ein Angebot in die Filialen, das besonders im Homeoffice oder am Schreibtisch punkten kann. Für gerade einmal 9,99 Euro bekommt ihr eine USB-Schreibtischleuchte von Casalux, die sogar euer Smartphone kabellos laden kann.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Die Schreibtischleuchte bei Aldi Süd hat viel drauf für kleines Geld. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Eine etwas umfangreicher ausgestattete Alternative von Amazon mit Display und mehr Funktionen ist etwas teurer, macht aber auch deutlich mehr her (bei Amazon anschauen).

Northpoint LED-Schreibtischlampe mir drahtloser Qi-Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2025 10:10 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Schreibtischleuchte bei Aldi Süd?

Wenn ihr wenig Platz auf dem Schreibtisch habt und mehrere Funktionen (Licht, Handyhalterung, Ladegerät) in einem Gerät nutzen wollt.

Wenn ihr ein günstiges, aber vielseitiges Gadget sucht, das trotz kleinem Preis 3 Jahre Garantie bietet.

Wenn euer Smartphone kein kabelloses Laden (Qi-Standard) unterstützt – dann fällt eine der Hauptfunktionen weg.

Die Lampe spendet nicht nur Licht, sondern dient gleichzeitig als Handyhalterung und kabelloses Ladegerät. Dank Qi-Standard lädt euer Smartphone einfach, indem ihr es auf die integrierte Fläche legt. Gerade wenn das Ladekabel wieder einmal verschwunden ist, spart das Nerven.

Neben der Ladefunktion könnt ihr die Lichttemperatur der Lampe flexibel einstellen und die Helligkeit dimmen. Damit passt ihr das Licht euren Bedürfnissen an – egal ob zum konzentrierten Arbeiten am Abend oder als sanfte Beleuchtung zum Lesen. Die Maße der Leuchte liegen bei rund 7,5 × 31,8 × 15,2 Zentimetern, sodass sie auch auf kleinen Schreibtischen Platz findet.

Anzeige

Zum Lieferumfang gehört ein USB-Kabel. Ihr könnt aus einer schwarzen und weißen Version wählen. Für Schüler, Studenten oder alle, die im Homeoffice arbeiten, ist das Gerät ein praktischer Allrounder. Licht, Ladefunktion und Stauraum für Stifte kommen in einem kompakten Design zusammen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.