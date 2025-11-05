Für Nutzer des Deutschland-Tickets gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht

Immerhin gibt es jetzt eine langfristige Lösung.

Das bundesweit gültige Deutschland-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr wird bis ins Jahr 2030 verlängert. Damit hat die Unsicherheit ein Ende. Die schlechte Nachricht folgt jedoch auf dem Fuße, denn das Ticket wird schrittweise teurer und eine Rückkehr zum ursprünglichen Preis scheint endgültig vom Tisch (Quelle: Bundestag).

Deutschland-Ticket bis 2030 gesichert

Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzesentwurf gebilligt – jetzt fehlt nur noch die Verabschiedung im Bundestag, die am Freitag, 7. November 2025, folgen soll. Eigentlich sollte das Deutschland-Ticket erstmal nur bis 2026 verlängert werden – nun haben die Millionen von Kunden immerhin ein paar Jahre länger Gewissheit.

Die Kehrseite der Medaille: Schon im kommenden Jahr steigt der monatliche Preis von derzeit 58 Euro auf 63 Euro an. Doch damit nicht genug: Um die Finanzierung dauerhaft zu sichern, wird ab 2027 ein neuer Mechanismus eingeführt.

Der Preis soll sich dann jährlich an einem Kostenindex orientieren, der Faktoren wie Lohn- und Energiekostenentwicklung berücksichtigt. Damit sind weitere, regelmäßige Preiserhöhungen in den kommenden Jahren wahrscheinlich.

Hoffnung auf günstigeren Preis gedämpft

Die Oppositionsparteien Grüne und Linke halten den Preis für zu hoch und sehen die soziale Komponente des Tickets in Gefahr. Ein Antrag der Grünen, zum ursprünglichen Preis von 49 Euro zurückzukehren und zusätzlich ein vergünstigtes Sozialticket einzuführen, wurde im Verkehrsausschuss abgelehnt.

Damit ist klar, dass der Fokus auf einer stabilen Finanzierung und nicht auf einem möglichst niedrigen Preis liegt. Die ursprüngliche Hoffnung, mit einem dauerhaft günstigen Ticket viele Autofahrer zum Umstieg zu bewegen, erhält damit einen Dämpfer.

Für euch als Fahrgäste bedeutet die Entscheidung vor allem Planungssicherheit. Das Deutschland-Ticket, das als Nachfolger des populären 9-Euro-Tickets startete, bleibt ein fester Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs. Ihr müsst euch jedoch darauf einstellen, dass der Preis für diese Sicherheit in den kommenden Jahren weiter steigen wird.