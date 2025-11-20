Für Rennspiel-Enthusiasten: Amazon verkauft Gaming-Lenkrad von Logitech zum Sparpreis

Bei Amazon können Liebhaber von Rennspielen aktuell das Gaming-Lenkrad Trueforce von Logitech zum stark reduzierten Preis kaufen. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.
Das Logitech Trueforce-Rennlenkrad kommt inklusive Pedalen, einer Kraftrückkopplung von bis 1000 Hz sowie einem Doppelkupplungssystem und ist mit PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Mac kompatibel. Aktuell bekommt ihr das Gaming-Lenkrad bei Amazon zum Sparpreis von nur 217,55 Euro statt 289 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).
Das kann das Trueforce-Lenkrad von Logitech
Die Trueforce-Technologie der nächsten Generation stellt Verbindungen des Gaming-Lenkrads zu Spiele-Engines für High-Definition-Feedback her und bietet so ein sehr starkes Fahrerlebnis mit einer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Durch die programmierbare Doppelkupplung wird weiterhin bei unterstützten Spielen die Starthilfe eines echten Rennwagens über den Controller simuliert.
Mit der eingebauten LED-Drehzahlanzeige behaltet ihr die volle Kontrolle über das Spiel, integrierte Spielsteuerungen für PlayStation 5, PlayStation 4, PC, ein 24-Stufen-Auswahlregler und progressive Bremsfedern halten außerdem eure Lenkung unter Kontrolle. Bei dem Lenkrad wurde außerdem Wert auf ein hochwertiges Design gelegt, was man unter anderem an dem handgenähten Lenkradbezug und den polierten Metallpedalen erkennt. Außerdem bestehen die Kunststoffteile des Geräts zu 52 % aus recycletem Material und selbiges ist zertifiziert CO2-neutral.
Die kostenlos erhältliche Logitech G Hub-Software ermöglicht euch die Anpassung von Tasten direkt am Controller. Das Logitech Gaming-Lenkrad funktioniert mit den meisten Racing-Spielen auf PlayStation 5, PlayStation 4 sowie PC.
Für wen lohnt sich das Gaming-Lenkrad von Logitech?
Das Logitech-Trueforce-Lenkrad lohnt sich, insbesondere natürlich zum derzeit günstigen Preis, sicher für jeden, der gern Rennspiele auf PS4, PS5, PC oder Mac zockt und Wert auf ein besonders realistisches Spielerlebnis legt, das mit dem hochwertigen Gaming-Lenkrad von Logitech zweifellos gegeben ist.
