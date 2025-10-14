Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  3. Für sein einzigartiges Trifold-Handy hat Samsung ein Akku-Ass im Ärmel

Für sein einzigartiges Trifold-Handy hat Samsung ein Akku-Ass im Ärmel

Gregor Elsholz
Gregor Elsholz
2 min Lesezeit
Samsung Galaxy Z Fold 7 Bearbeitung GIGA
Samsung könnte für sein Trifold auf cleveren Akku-Trick zurückgreifen. (Symbolbild: Galaxy Fold 7) (© GIGA)
Wie lange lässt Samsung euch noch zappeln?

Ein neues Patent könnte verraten, wie Samsung den Akku seines mit Spannung erwarteten Trifold-Handys gestalten will: Mithilfe anspruchsvoller und cleverer Technologie, die sowohl für ein dünnes Gehäuse als auch ausreichende Kapazität sorgen soll.

Samsungs Trifold-Handy: Akku soll aufgeteilt werden

Die Patentzeichnung zeigt, dass der Akku im Samsung-Trifold in drei Einheiten aufgeteilt werden könnte – jeder Teil des Smartphones würde somit eine Akku-Einheit beinhalten, die zusammen die Gesamtkapazität abliefern.

Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Akku-Einheiten unterschiedliche Größen hätten, was angesichts der restlichen internen Ausstattung, insbesondere der Aussparungen durch die Kameras, Sinn ergibt:

Patentzeichnung für einen Trifold-Akku.
So könnte der Akku im Samsung-Trifold aufgeteilt werden. (© Kipris / GalaxyClub)

Durch eine solche Aufsplittung könnte Samsung den Formfaktor von allen drei Flügeln schön flach halten und gleichzeitig dafür sorgen, dass insgesamt genug Akku-Kapazität vorhanden ist – was bei dem riesigen Trifold-Display wohl vonnöten sein wird. Gerüchten zufolge soll Samsung damit eine Akkukapazität von rund 5.000 mAh anpeilen (Quelle: AndroidCentral).

Auch wenn es sich hier noch um ein unbestätigtes Gerücht handelt, erscheint diese Akku-Lösung durchaus logisch – schließlich greift auch das Konkurrenz-Modell Huawei Mate XT auf einen Akku zurück, der in drei Teile geteilt ist.

Stellt Samsung das Trifold-Smartphone bald vor?

Das doppelt faltbare Trifold-Handy gehört zu den Samsung-Smartphones, die mit größter Neugier herbeigesehnt werden – und hoffentlich müssen sich Fans nicht mehr allzu lange gedulden.

Lesenswert

Jüngsten Berichten zufolge sollte es eigentlich schon am 11. Oktober endlich so weit sein. Bei dem „Heart for the World“-Event in China wurde die offizielle Ankündigung erwartet und erhofft – doch leider schwieg sich Samsung zu dem Thema aus und stellte erst einmal nur das China-exklusive W26 vor.

