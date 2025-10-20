Für unter 10 Euro: Amazon verkauft kompaktes Multiport-Ladegerät zum Spitzenpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein kompaktes Multiport-Ladegerät des Herstellers Ugreen zum stark vergünstigten Preis von unter 10 Euro. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Das Multiport-Ladegerät von Ugreen kommt mit zwei USB-C- sowie einem USB-A-Anschluss und einer Gesamtleistung von 30 Watt. Bei Amazon ist der Charger zurzeit für nur 9,78 Euro statt 15,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen-Ladegerät, 30 Watt Statt 15,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 16:15 Uhr

Warum lohnt sich das kompakte Ladegerät von Ugreen?

Kompakte Bauweise

Solide Leistung

Drei Ports vorhanden

Leistung etwas schwach für Laptops

Durch die von dem Ugreen-Ladegerät verwendete GaN-II-Technologie fällt das Gerät laut Hersteller um bis zu 38 Prozent kompakter aus als Original-Ladegeräte, weshalb es sich besonders gut für den Einsatz unterwegs eignet. Mit der Gesamtleistung von 30 Watt werden kompatible iPhones in nur 30 Minuten von 0 auf 60 Prozent geladen. Außerdem bietet das Ugreen-Ladegerät durch integrierte Sicherheits-Funktionen einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.

Kompatibel ist das Ugreen-Ladegerät unter anderem mit dem Apple iPhone (16 bis 11), iPad, MacBook Air, Apple Watch, AirPods, Samsung Galaxy S24, S23, A53, der Samsung-Galaxy-Tab-Serie sowie Google Pixel-Smartphones. Natürlich kann das Ladegerät aber auch mit allen anderen Geräten, die über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss verfügen, verwendet werden.

Was sagen die bisherigen Käufer des Ugreen-Ladegeräts?

Die bisherigen Käufer zeigten sich mit dem Ladegerät von Ugreen zufrieden und vergaben eine Bewertung von im Schnitt 4,4 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen. Dabei werden besonders die kompakte Größe des Ladegeräts, die gute Leistung und die Möglichkeit des Ladens mehrerer Geräte gelobt.

Kritisiert wird von manchen Rezensenten allerdings, dass die Leistung für entsprechend anspruchsvolle Geräte wie Laptops doch etwas niedrig ausfällt.