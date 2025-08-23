Für unter 10 Euro: Amazon verkauft Ladegerät inklusive Kabel zum Aktionspreis

Wer gerade auf der Suche nach einem Ladegerät inklusive Kabel für sein Smartphone ist, findet bei Amazon ein entsprechendes Set des Herstellers Anker zum stark reduzierten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Ohne ein Ladegerät ist man als Smartphone-Besitzer schnell aufgeschmissen. Wer gerade einen Charger benötigt oder auch für die Reserve gebrauchen kann, bekommt bei Amazon aktuell ein Modell des Herstellers Anker zum stark reduzierten Preis von nur 9,99 Euro statt 17,96 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Im Lieferumfang ist außerdem ein USB-C-Kabel mit 1,5 Meter Länge enthalten.

Anker USB-C-Ladegerät Statt 17,96 Euro UVP.

Was bietet das Ladegeät von Anker?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kompakte Größe

Ladekabel wird mitgeliefert

Nicht für leistungshungrige Geräte wie Laptops geeignet

Durch seine kompakten Abmessungen ist das Anker-Ladegerät gut für den Transport geeignet. Die Leistung von 20 Watt ist ausreichend für das schnelle Aufladen von Smartphones wie dem iPhone 15 oder Samsung-Galaxy-Smartphones. Der Charger verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss, die ihr bei Bedarf gleichzeitig nutzen könnt. Durch das integrierte Multiprotect-Sicherheitssystem sind eure Geräte während des Ladens vor Überladung und Überhitzung geschützt.

Im Lieferumfang sind neben dem Ladegerät ein USB-Kabel mit 1,5 Meter Länge und eine Bedienungsanleitung enthalten. Der Hersteller gewährt euch auf das Gerät eine Garantie von 18 Monaten.

Wie bewerten bisherige Käufer das Ladegerät von Anker?

Bisherige Käufer bei Amazon bewerten das Anker-Ladegerät mit 4,7 von 5 Sternen bei über 5.000 Bewertungen. Gelobt werden von den Rezensenten unter anderem das gute Preis-Leistungsverhältnis, das kompakte Design, die gute Verarbeitung sowie die praktische Länge des mitgelieferten USB-C-Kabels. Allerdings gibt es unter den Rezensenten auch kritische Stimmen bezüglich der Ladeleistung des Geräts, welche mit 20 Watt für das Aufladen leistungshungriger Geräte wie Laptops etwas knapp bemessen ist.

