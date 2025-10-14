Für unter 100 Euro: Amazon haut Gaming-Monitor zum Tiefpreis raus

Wer gerade einen günstigen Gaming-Monitor sucht, ist gut beraten, bei Amazon vorbeizuschauen: Dort gibt es ein empfehlenswertes Modell des Herstellers AOC zum besonders günstigen Preis von unter 100 Euro.

Der Gaming-Monitor von AOC kommt mit einer Bilddiagonale von 27 Zoll, FHD-Auflösung (1920x1080 Pixel), 180 Hertz Bildwiederholrate sowie einer Millisekunde Reaktionszeit. Bei Amazon kostet euch das Display aktuell nur 99 Euro statt 159 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

AOC Gaming-Monitor, 27 Zoll

Was bietet der Gaming-Monitor von AOC?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Bildqualität

Helligkeit könnte besser sein

Der Monitor von AOC unterstützt HDR10 und Adaptive Sync für eine verbesserte Bildqualität. Die Flicker-Free-Technologie verringert flackendes Licht und die AOC-Low-Blue-Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Diese beiden Technologien sorgen dafür, dass eure Augen geschont und Müdigkeit vorgebeugt wird.

Das AOC-Display weist eine Helligkeit von 300 cd / qm auf und verfügt über einen HDMI-2.0- und einen DisplayPort-1.4-Anschluss. Ihr könnt wahlweise integrierte Voreinstellungen zu FPS-, Renn- oder RTS-Spielen abrufen oder eure eigenen Einstellungen vornehmen. Im Lieferumfang sind neben dem Monitor selbst Stromkabel, HDMI Kabel, Treiber-CD und Garantiekarte enthalten.

AOC Gaming-Monitor, 27 Zoll jetzt ab 99,00 € bei Amazon

Für wen lohnt sich der Gaming-Monitor von AOC?

Der Gaming-Monitor von AOC lohnt sich für alle, die einen Gaming-Monitor mit guten Bildeigenschaften zum günstigen Preis suchen. Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis ist sicher der größte Pluspunkt des Displays. Als Schwachpunkt kann man allerdings ansehen, dass die Helligkeit des Monitors besser sein könnte.

Ähnlich sehen das auch die bisherigen Käufer des AOC-Displays bei Amazon, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 7.000 Bewertungen. In den Rezensionen werden das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die gute Bildqualität hervorgehoben, während manche Rezensenten ebenfalls meinen, dass die Helligkeit besser sein könnte.