Für unter 100 Euro: Amazon verkauft Lenovo-Tablet mit Schutzhülle zum Schleuderpreis

Bei Amazon ist aktuell ein Tablet des beliebten Herstellers Lenovo zum stark reduzierten Preis von unter 100 Euro erhältlich – inklusive transparenter Schutzhülle mit integriertem Standfuß. Wir haben die Details des Angebots.

Das Tablet Lenovo Tab kommt mit einem 10,1-Zoll-Display sowie 64 GB Speicher und wird inklusive transparenter Schutzhülle mit integriertem Standfuß geliefert. Bei Amazon bekommt ihr das Tablet aktuell für nur 95 Euro statt 144 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet das Lenovo-Tablet-Bundle?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lange Akku-Laufzeit

Inklusive Schutzhülle mit Standfuß

Nicht für leistungshungrige Anwendungen geeignet

Das 10,1-Zoll-Display des Lenovo-Tablets kommt mit WUXGA-Auflösung sowie IPS- und Multitouch-Technologie und ist besonders gut für Streaming, das Surfen im Netz und für Social Media geeignet. Der Speicher kann per microSD auf bis zu 1 TB erweitert werden, während der MediaTek-Helio-G85-Prozessor gemeinsam mit 4 GB Arbeitsspeicher für eine solide Performance und flüssiges Multitasking sowie Entertainment sorgt. Für einen hochwertigen Sound sorgen wiederum die integrierten Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technologie.

Der Akku des Lenovo Tab hält laut Hersteller für einen ganzen Tag und wird mit 15 Watt Schnellladetechnologie aufgeladen. Das Gerät verfügt über eine 8-MP-Kamera auf der Rückseite sowie eine 5-MP-Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Für die Konnektivität sorgen WiFi und Bluetooth, an Anschlüssen sind USB-C sowie ein Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss vorhanden. Als Betriebssystem wird Android 15 von dem Tablet verwendet.

Für wen lohnt sich das Tablet-Bundle von Lenovo?

Das Lenovo-Tablet ist gut für alle geeignet, die ein günstiges Tablet für Streaming und Surfen suchen. Durch die lange Akku-Laufzeit ist das Gerät gut unterwegs einsetzbar, ein weiterer Pluspunkt ist die mitgelieferte Hülle inklusive Standfuß. Für leistungshungrige Anwendungen wie anspruchsvolle Games ist das Tablet allerdings nicht geeignet.

