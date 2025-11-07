Für unter 100 Euro: MediaMarkt haut Lenovo-Tablet-Bundle zum Spitzenpreis raus

Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell ein Tablet vom beliebten Hersteller Lenovo zum stark vergünstigen Preis von unter 100 Euro – inklusive transparenter Schutzhülle mit integriertem Standfuß. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Lenovo-Tablet verfügt über ein 10,1-Zoll-Display sowie 64 GB Speicher und wird inklusive transparenter Schutzhülle mit integriertem Standfuß geliefert. Bei MediaMarkt kostet euch das Tablet-Bundle aktuell nur 99 Euro statt 149 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Allerdings solltet ihr bedenken, dass das Angebot nur bis zum 13.11.2025 um 9 Uhr gilt und nur solange der Vorrat reicht.

Was bietet das Lenovo-Tablet-Bundle?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lange Akku-Laufzeit

Inklusive Schutzhülle mit Standfuß

Nicht für leistungshungrige Anwendungen geeignet

Das 10,1-Zoll-Display des Lenovo-Tablets kommt mit WUXGA-Auflösung sowie IPS- und Multituch-Technologie und ist besonders gut für Streaming, das Surfen im Netz und für Social Media geeignet. Der Speicher kann per microSD auf bis zu 1 TB erweitert werden, während der MediaTek-Helio-G85-Prozessor gemeinsam mit 4 GB Arbeitsspeicher für eine solide Performance und flüssiges Multitasking sowie Entertainment sorgt. Für einen hochwertigen Sound sorgen wiederum die integrierten Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technologie.

Der Akku des Lenovo Tab hält laut Hersteller für einen ganze Tag und wird mit 15 Watt Schnellladetechnologie aufgeladen. Das Gerät verfügt über eine 8-MP-Kamera auf der Rückseite sowie eine 5-MP-Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Für die Konnektivität sorgen WiFi und Bluetooth, an Anschlüssen sind USB-C sowie ein Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss vorhanden. Als Betriebssystem wird Android 15 von dem Tablet verwendet.

Für wen lohnt sich das Tablet-Bundle von Lenovo?

Das Lenovo-Tablet ist gut für alle geeignet, die ein günstiges Tablet für Streaming und Surfen suchen. Durch die lange Akku-Laufzeit ist das Tablet gut unterwegs einsetzbar, ein weiterer Pluspunkt ist die mitgelieferte Hülle inklusive Standfuß. Für leistungshungrige Anwendungen wie anspruchsvolle Games ist das Tablet allerdings nicht geeignet.

