Für unter 130 Euro: MediaMarkt verkauft beliebtes Lenovo-Tablet inklusive Schutzhülle zum Sparpreis

Bei MediaMarkt ist aktuell ein Tablet des Herstellers Lenovo, das sich besonders gut für Multimedia-Anwendungen wie Streaming eignet, zum besonders günstigen Preis erhältlich. Wir haben ins das Angebot angesehen und die Details für euch parat.

Im Rahmen seiner Black-Week-Angebote bietet MediaMarkt das Tablet Lenovo Idea Tab mit 11-Zoll-Display, 128 GB Speicher und inklusive Schutzhülle für nur 129 Euro statt 179 Euro an (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Allerdings solltet ihr bei Interesse mit einem Kauf nicht allzu lange warten, denn das Angebot gilt nur bis zum 01.12.2025.

Lenovo Idea Tab inkl. Lenovo Schutzhülle Statt 179 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 19:25 Uhr

Was bietet das Tablet Lenvo Idea Tab?

Hochwertiges Display

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nicht für leistungshungrige Anwendungen geeignet

Mit 2.560 x 1.600 Pixeln bietet das Display des Tablets eine in dieser Preisklasse sehr gute Auflösung. Dadurch und durch das Bildverhältnis von 16:10 sowie die vier integrierten Lautsprecher ist das Gerät besonders gut für das Schauen von Filmen und Serien geeignet. Der verbaute Mediatek-Dimensity-6300-Prozessor sorgt in Zusammenarbeit mit 4 GB RAM für eine ausreichende Leistung bei Multimedia-Anwendungen und alltäglichen Aufgaben wie das Surfen im Internet.

Für die Verbindung mit dem Internet ist an dem Lenovo Idea Tab eine WiFi-Schnittstelle vorhanden, andere Geräte könnt ihr per Bluetooth verbinden. An Anschlüssen gibt es USB-Typ-C sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, auch ist ein microSD-Anschluss zwecks Erweiterung des Speichers vorhanden. An der Rückseite des Tablets ist eine 8-MP- und an der Vorderseite eine 5-MP-Webcam verbaut. Als Betriebssystem ist Android 15 vorinstalliert.

Für wen lohnt sich das Tablet Lenovo Idea Tab?

Das Lenovo Idea Tab ist gut geeignet für alle, die ein günstiges Tablet für Multimedia-Anwendungen wie Streaming und alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet oder das Lesen und Schreiben von E-Mails suchen. Zu dem günstigen Preis geht insbesondere das Display des Tablets mehr als in Ordnung. Für rechenintensive Anwendungen wie anspruchsvolle Games ist das Gerät allerdings nicht geeignet.

