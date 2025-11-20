Für unter 140 Euro: Amazon haut Chromebook von Acer zum Aktionspreis raus

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Chromebook vom Hersteller Acer zum Aktionspreis von unter 140 Euro. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Chromebook vom Hersteller Acer kommt mit einem 14-Zoll-FHD-Display, Intel-Celeron-N4500-Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC-Speicher, Intel-UHD-Grafikchip sowie Chrome OS als Betriebssystem. Das Notebook ist aktuell bei Amazon für nur 139,99 Euro statt 249 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Acer Chromebook 314 Statt 249 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:27 Uhr

Was bietet das Chromebook von Acer?

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Ausstattung mit Anschlüssen

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen geeignet

Das auf dem Notebook vorinstallierte Betriebssystem Chrome OS bietet einen sehr schnellen Systemstart und eine hohe Sicherheit. Aufgrund der nahtlosen Integration der Google-Dienste habt ihr mit dem Chromebook die Möglichkeit, bequem auf Cloud-basierte Programme beispielsweise für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen zurückgreifen.

Für den Zugang zum Internet verfügt das Chromebook über eine WiFi-Schnittstelle, an Anschlüssen sind DisplayPort über USB Typ-C, zweimal USB 3.2 (einmal Typ-A Gen 1; einmal Typ-C Gen 1), ein Audio Anschluss und eine 3,5-mm-Kopfhörer- / Lautsprecherbuchse vorhanden, außerdem unterstützt das Acer-Chromebook Headsets mit integriertem Mikrofon. Der Akku des Geräts hält bis zu 10 Stunden ohne Aufladung durch.

Für Videocalls verfügt das Chromebook über eine integrierte HD-Webcam, Dual-Lautsprecher und ein digitales Mikrofon mit Geräuschunterdrückung.

Acer Chromebook 314 jetzt ab 139,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:27 Uhr

Für wen eignet sich das Chromebook von Acer?

Das Acer-Chromebook ist für alle gut geeignet, die ein günstiges, gut ausgestattetes Laptop für Office- und Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen, das obendrein eine lange Akku-Laufzeit bietet. Für rechenintensive Anwendungen ist das Gerät aufgrund der fehlenden, leistungsstarken Hardware allerdings nicht geeignet.

Außerdem sollte man daran denken, dass das Notebook nicht Windows, sondern Chrome OS als Betriebssystem verwendet, was aber durchaus seine, oben aufgeführten, Vorteile hat.

